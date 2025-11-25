Η κυβέρνηση θέλει τον Τσίπρα για αντίπαλο. Και μετά, τι;

Πέραν του ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πετύχει τον βασικό σκοπό του, δηλαδή την επιστροφή στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με την έκδοση και τον διαρκή σχολιασμό του βιβλίου του, στο βάθος έχουν αρχίσει να διαφαίνονται κάποια στοιχεία του μέλλοντος.

Είναι εξαιρετικά πιθανό η κυβέρνηση να έχει βρει αφορμή σε όλα αυτά, ώστε να στρέψει αλλού τα φώτα της δημοσιότητας και υπό αυτήν την έννοια φαίνεται ότι παίζει πρόθυμα το παιχνίδι του πρώην Πρωθυπουργού.

Το κρίσιμο είναι τι θα γίνει στη συνέχεια και ειδικότερα, αν η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου θα επιλέξουν να αναγορεύσουν τον Αλέξη Τσίπρα σε βασικό πολιτικό τους αντίπαλο, δίνοντάς του έτσι υπόσταση και λόγο ύπαρξης. Είναι μάλλον προφανές ότι θεωρούν πως αυτό είναι μία βολική επιλογή, όμως δεν θα έπρεπε κανείς να είναι και πολύ βέβαιος ότι δεν θα έχει παρενέργειες, αφού, αν μη τι άλλο, θα συμβάλλει στην ολική επαναφορά του κλίματος του 2015-2019…