Θα ασχοληθεί με τους πολίτες ο Τσίπρας ή μόνο με τον εαυτό του;

Και ξαφνικά γέμισαν τα ειδησεογραφικά site, τα δελτία ειδήσεων αλλά φυσικά και τα πρωινάδικα με αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας κυρίως έμφαση στο «ξεκατίνιασμα» με πρώην συντρόφους.

Χωρίς να έχουν ενοχές ότι «εξαφάνισαν» σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, πέταξαν με ανακούφιση στα «μονόστηλα» τις εξελίξεις με τον Φραπέ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αποκαλύψεις στη δίκη για τις υποκλοπές και τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για την ακρίβεια.

Δεν είμαστε λάτρεις θεωριών συνωμοσίας που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να… σπονσοράρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι αλήθεια πως η προσπάθειά του για rebranding έχει βολέψει απίστευτα πολύ το Μέγαρο Μαξίμου.

Από την άλλη ο Τσίπρας έχει κάνει, όπως ακούγεται, μία σούπερ συμφέρουσα εμπορική συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg και είτε αποκομίσει πολιτικά οφέλη είτε όχι, η έκδοση του βιβλίου αποδεικνύεται ως μία από τις καλύτερες επιλογές του.

Εμείς από την άλλη αναμένουμε με ενδιαφέρον τι θα πράξει ο ίδιος ο Τσίπρας. Θα εκμεταλλευθεί τη δημοσιότητά του για να αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα ή θα αναλωθεί απλώς στην προσωπική του ατζέντα; Αν πράξει το δεύτερο που είναι και το πιθανότερο, η πολιτική του αξιοπιστία σε περίπτωση επιστροφής θα έχει δεχθεί με το «καλημέρα» ένα ισχυρό πλήγμα.