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Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Η κουμπαριά αποδείχτηκε, το θέμα είναι αν χρησιμοποιήθηκε για να ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ
Πολιτική
15:41 - 30 Νοε 2025

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Η κουμπαριά αποδείχτηκε, το θέμα είναι αν χρησιμοποιήθηκε για να ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ

Reporter.gr Newsroom
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Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρουσίας στο Action24, ο Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την αποτυχία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην πληρωμή του 70% των βασικών ενισχύσεων, σημείωσε:

«Οι αγρότες δεν νιώθουν την κυβέρνηση να είναι κοντά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ στην ΚΑΠ η βασική ενίσχυση είναι συνολικά 830 εκατομμύρια και όλες οι χώρες πλήρωσαν το 70%, -άρα θα έπρεπε να έχουμε πληρώσει 580 εκατομμύρια-, εμείς πληρώσαμε χθες 363 εκατομμύρια. Δηλαδή 217 εκατομμύρια λιγότερα πληρώθηκαν στους αγρότες».

Ο Κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στα προβλήματα και των αποζημιώσεων για την ευλογιά.

«Οι αγρότες είναι στα όρια τους. Καλώς γίνονται οι έλεγχοι, αλλά γίνονται τώρα την τελευταία στιγμή. Έχει γίνει αυτή η ντροπή για τον πρωτογενή τομέα , που προσβάλλει τη χώρα διεθνώς και υπονομεύει το σχεδιασμό για τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Κρίνεται και η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης. Αν δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν κάνει για κυβέρνηση» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση γύρω από την κλήτευση του “Φραπέ”, σημείωσε ότι «η κουμπαριά με την οικογένεια του Πρωθυπουργού υπάρχει, το επιβεβαίωσε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν ο “Φραπές” λέει στον αδελφό του “μίλα με τον κουμπάρο σου πριν έρθεις στην Κρήτη”, τι εννοεί; Το θέμα δεν είναι αν έχει κουμπαριά -που έχει-, αλλά αν την χρησιμοποίησε για να ξεμπλοκάρει ΑΦΜ. Αν την χρησιμοποίησε για να βλέπει τον γραμματέα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα αυτά είναι στις επισυνδέσεις και εγώ ρωτάω: γιατί δεν έρχεται να μας τα πει; Γιατί τον κρύβετε; Εσείς αρνηθήκατε να γίνει η βίαιη προσαγωγή του. Η κυβέρνηση παίζει κρυφτό , αλλά ο κόσμος βλέπει τις ευθύνες».

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