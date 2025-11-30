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ΥΠΑ: Εργασίες αναβάθμισης υποδομών διαδρόμου Αεροδρομίου Ηρακλείου, Κρήτης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:44 - 30 Νοε 2025

ΥΠΑ: Εργασίες αναβάθμισης υποδομών διαδρόμου Αεροδρομίου Ηρακλείου, Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο των έργων αναβάθμισης και συντήρησης του διαδρόμου προσγείωσης του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ο κύριος διάδρομος θα παραμείνει κλειστός από την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 έως και την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών το αεροδρόμιο θα παραμείνει ανοικτό καθώς οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται από τον δεύτερο διάδρομο προσγείωσης του αερολιμένα με την υιοθέτηση απαραίτητων περιορισμών ασφαλείας. Ειδικότερα, το αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί αεροπλάνα έως 72 θέσεων, και τα αεροπορικά δρομολόγια θα γίνονται από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι την δύση του ηλίου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία (ΥΠΑ) έχει ήδη εκδώσει σχετικό NOTAM για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Τα σχετικά τεχνικά έργα αναβάθμισης και συντήρησης του οδοστρώματος του βασικού διαδρόμου προσγείωσης πραγματοποιούνται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του παρεχόμενου επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Η χρονική περίοδος διεξαγωγής των έργων συντονίστηκε με τις αεροπορικές εταιρίες, και επιλέχθηκε βάση των δεδομένων της επιβατικής κίνησης με γνώμονά την όσο το δυνατόν μικρότερη ενόχληση στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών προς τη μεγαλόνησο.

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