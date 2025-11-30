Δημοσκόπηση Marc: ΝΔ 31%, ΠΑΣΟΚ 14%, Πλεύση Ελευθερίας 10%, Ελληνική Λύση 9,7%, ΚΚΕ 9%, ΣΥΡΙΖΑ 7,2%

H ΝΔ διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Marc για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ αγγίζει το 27% ενώ στην εκτίμηση το 31%.

Η δημοσκόπηση φανερώνει την παγιωμένη εδώ και μήνες εικόνα, χωρίς ουσιαστικές διακυμάνσεις στα ποσοστά των κομμάτων. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου: η ΝΔ λαμβάνει 27%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, η Φωνή Λογικής 2,4%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Νίκη 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, οι Σπαρτιάτες 1,3%, η Νέα Αριστερά 1%, άλλο κόμμα 2,4%, ενώ 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος: η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10%, η Ελληνική Λύση 9,7% το ΚΚΕ 9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7,2%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ25 3%, η Νίκη 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, οι Σπαρτιάτες 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,2% ενώ το 4,8% δηλώνει πως θα ψηφίσει άλλο κόμμα.