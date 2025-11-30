Τουλάχιστον 193 νεκροί από τις πλημμύρες στη Σρι Λάνκα, πολλοί περισσότεροι αγνοούμενοι

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι αγνοούνται και πάνω από 20.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, στέλνοντας 108.000 ανθρώπους σε κρατικά προσωρινά καταφύγια, ανέφερε το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περίπου το ένα τρίτο της χώρας ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, καθώς κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στον απόηχο του κυκλώνα Ditwah.

Εντολές εκκένωσης ισχύουν σε ορισμένες περιοχές, καθώς η στάθμη των υδάτων του ποταμού Κελάνι συνεχίζει να ανεβαίνει ραγδαία.

Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων αναφέρθηκε στο Κάντι και την Μπαντούλα, όπου πολλές περιοχές παραμένουν αποκομμένες.

«Χάσαμε δύο ανθρώπους στο χωριό μας... άλλοι βρίσκουν καταφύγιο σε έναν ναό και σε ένα σπίτι που στέκεται ακόμα», δήλωσε ο Saman Kumara από το χωριό Maspanna της Μπαντούλα.

«Δεν μπορούμε να φύγουμε από το χωριό και κανείς δεν μπορεί να μπει, επειδή όλοι οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από κατολισθήσεις. Δεν υπάρχει φαγητό και μας τελειώνει το καθαρό νερό», είπε τηλεφωνικά στον ιστότοπο του News Center.

Στα θύματα περιλαμβάνονται 11 τρόφιμοι ενός οίκου ευγηρίας που πλημμύρισε στη βορειοκεντρική περιοχή της Κουρουνεγκάλα το απόγευμα του Σαββάτου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Εξήντα εννέα άνθρωποι διασώθηκαν από λεωφορείο που βυθίστηκε στο νερό στην Ανουρανταπούρα.

Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια και προέτρεψε τους Σριλανκέζους του εξωτερικού να δωρίσουν χρήματα για τη στήριξη των πληγεισών κοινοτήτων.

Ο κυκλώνας Ditwah πέρασε από τις ανατολικές ακτές του νησιωτικού έθνους την Παρασκευή, αλλά έκτοτε έχει απομακρυνθεί από τη χώρα.

Η Σρι Λάνκα διανύει αυτή την περίοδο την εποχή των μουσώνων, αλλά είναι σπάνιο για το νησί να βιώνει ακραία καιρικά φαινόμενα αυτού του επιπέδου.

Η χειρότερη πλημμύρα αυτού του αιώνα στη Σρι Λάνκα ήταν τον Ιούνιο του 2003, όταν 254 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν.