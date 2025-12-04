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Μητσοτάκης: Η Ελλάδα σε εποχή μεταρρυθμίσεων - Η Δικαιοσύνη επιταχύνεται
Πολιτική
20:39 - 04 Δεκ 2025

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα σε εποχή μεταρρυθμίσεων - Η Δικαιοσύνη επιταχύνεται

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων βρίσκεται η Ελλάδα, με έργα και αλλαγές που όχι μόνο ανακοινώνονται αλλά και εφαρμόζονται, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, από το 2020 μέχρι σήμερα, κατάφερε να απεγκλωβίσει το δικαστικό σύστημα από αδράνεια και αγκυλώσεις μέσω της υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων. «Όταν παρουσιάσαμε τον νέο δικαστικό χάρτη, κάποιοι έλεγαν ότι αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται. Τελικά, η πλειονότητα των εμπλεκομένων τις αγκάλιασε», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι η ενοποίηση Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων προσέθεσε 1.000 δικαστές στο σύστημα, ενισχύοντας σημαντικά την απονομή της Δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο νέο κτιριακό πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες εργασίας των δικαστικών και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν τις αλλαγές που αφορούν στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αλλαγές με τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου άγγιξαν άμεσα τους πολίτες, ενώ αναφερόμενος στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, προέτρεψε όσους το αμφισβητούν να ανατρέξουν στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η δικαιοσύνη ανακτά μέρα με τη μέρα μεγαλύτερο κύρος, αν και η πρόοδος που έχει συντελεστεί δεν αναγνωρίζεται επαρκώς στον δημόσιο διάλογο. «Δεν έχουν το θάρρος να επαινέσουν την πρόοδο. Δυστυχώς, στον δημόσιο διάλογο υπερισχύουν συνθήματα που διακινούν δήθεν αδιέξοδα, απελπισία και οργή, ενώ το ψέμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί απλώνεται πιο γρήγορα από την αλήθεια ότι τα πράγματα βελτιώνονται», ανέφερε.

Κλείνοντας, τόνισε: «Η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς στήριξης και ενίσχυσης του δικαστικού συστήματος στη χώρα.

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