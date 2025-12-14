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Αποστολάκη: Η διαφθορά διευρύνει τις ανισότητες – «Όχι» στην ανάπτυξη των λίγων
Πολιτική
14:49 - 14 Δεκ 2025

Αποστολάκη: Η διαφθορά διευρύνει τις ανισότητες – «Όχι» στην ανάπτυξη των λίγων

Reporter.gr Newsroom
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Διεύρυνση των ανισοτήτων, παρασιτική ανάπτυξη, υπονόμευση του κοινωνικού κράτους, πελατειασμό και διαφθορά καταλόγισε στις ακολουθούμενες κυβερνητικές πολιτικές η Μιλένα Αποστολάκη κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Η βουλευτής Βορείου Τομέα του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι πίσω από τα πρωτογενή πλεονάσματα κρύβεται μια υπέρμετρη έμμεση φορολογία που πλήττει τους πιο αδύναμους ενώ σημείωσε την καθοδική πορεία του ρυθμού ανάπτυξης, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των παραγωγικών επενδύσεων από το 2027 έως και το 2029. « Η χώρα έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, πρόβλημα παραγωγικότητας, πρόβλημα δημογραφικό και συνεχίζει να χάνει μυαλά και επενδεδυμένο εθνικό πλούτο.» τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για «εκρηκτικές επιδόσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη διαφθορά που διευρύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες». Χαρακτήρισε επίσης «μεγάλη αποτυχία της κυβέρνησης» τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους σημειώνοντας ότι η πρώτη κατοικία είναι πλέον δίχως προστασία και απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση για την ολιγοπωλιακή λειτουργία των τραπεζών, τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον δανεισμό και στην ασυδοσία της ασφαλιστικής αγοράς.

Η Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους - προστασίας δανειοληπτών αναφέρθηκε σε σημεία του προγράμματος του κόμματος στο πλαίσιο ενός «συνεκτικού σχεδίου κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης», όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, η δίκαιη φορολόγηση με την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της δυνατότητας εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, καθώς και η ενοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων υπό μία ενιαία στρατηγική με επίκεντρο την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων. «Μια οικονομία που επενδύει στην παραγωγή και όχι στην κερδοσκοπία, μια κοινωνία που μοιράζεται δίκαια τους καρπούς της ανάπτυξης, ένα κράτος που θα λογοδοτεί και δεν θα επιτρέπει στον νεοδημοκρατικό εσμό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπατώνει Ευρωπαίους Εισαγγελείς, και να συναλλάσσεται με Υπουργούς και διοικήσεις για να πλουτίζει, στερώντας από τους τίμιους αγρότες της πατρίδας μας ευρωπαϊκούς πόρους», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Από τη μία, μια κυβέρνηση που μετατρέπει την ανάπτυξη σε προνόμιο λίγων, τη διαφθορά σε σύστημα διακυβέρνησης και την ανισότητα σε αναπτυξιακό μοντέλο. Από την άλλη, ο άλλος δρόμος της δημοκρατικής παράταξης: Είναι ώρα να πάρει το τιμόνι της χώρας μια πολιτική ηγεσία που θα λογοδοτεί υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον. Μια νέα κοινωνική πλειοψηφία για τους πολλούς και όχι για τους λίγους και τους κολλητούς.», ανέφερε κατά το κλείσιμο της ομιλίας της η Μιλένα Αποστολάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/12/2025 - 14:50
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