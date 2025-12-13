Τηλεοπτικό φαινόμενο η κατάθεση του «Φραπέ» – Απογειώθηκε η τηλεθέαση στο Kανάλι της Βουλής

Ένα πρωτοφανές τηλεοπτικό φαινόμενο κατέγραψε το Κανάλι της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό κατά κόσμον ως «Φραπέ».

Η πολύωρη παρουσία του, οι συνεχείς επικλήσεις του «δικαιώματος της σιωπής» και οι έντονες αντιπαραθέσεις με μέλη της επιτροπής εκτόξευσαν την τηλεθέαση σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο σε δημοφιλή ψυχαγωγική εκπομπή παρά σε κοινοβουλευτική διαδικασία.

Από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, η μετάδοση κάλυψε διαδοχικά πρωινή, μεσημεριανή και prime time ζώνη, προσελκύοντας 592.476 προβολές σε ζωντανή μετάδοση και 367.495 μοναδικούς θεατές. Η κορύφωση καταγράφηκε στο σημείο της αντιπαράθεσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου το peak έφτασε τους 78.591 ταυτόχρονους θεατές. Τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά το Κανάλι της Βουλής και την επίσημη ιστοσελίδα του, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταδόσεις και τα αποσπάσματα από άλλα ειδησιογραφικά μέσα.

Η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε ένα ιδιότυπο τηλεοπτικό θέαμα, με πλήθος ευτράπελων στιγμών: από «μπλινελίκια» και έντονη κρητική προφορά που δεν καταλάβαιναν ορισμένοι βουλευτές, μέχρι το χαρακτηριστικό στρίψιμο του μουστακιού και το επαναλαμβανόμενο «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής». Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και απαντήσεις περί… τζόκερ, πολυτελών αυτοκινήτων, αλλά και η παράθεση σε ευθύ λόγο παλαιότερων δηλώσεων του μάρτυρα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και η εξέτασή του από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Μπάρκα του ΣΥΡΙΖΑ και του Νάσου Ηλιόπουλου της Νέας Αριστεράς.

Πέρα όμως από τα κωμικά στοιχεία που τροφοδότησαν τη δημόσια συζήτηση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εικόνα που εκπέμφθηκε προκάλεσε προβληματισμό ως προς το κοινοβουλευτικό ήθος και την ουσιαστική πορεία της εξεταστικής επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα της σιωπής προβλέπεται από τον νόμο για κατηγορούμενους και όχι για μάρτυρες, ιδιότητα με την οποία ο «ο Φραπές» είχε κληθεί ενώπιον της επιτροπής. Για αυτόν τον λόγο διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Τα υψηλά τηλεοπτικά νούμερα επιβεβαιώνουν πάντως την κοινωνική απαίτηση για αποκατάσταση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς του αμαρτωλού οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση έγραψε τηλεοπτική ιστορία, αναδεικνύοντας τόσο τη δύναμη της ζωντανής μετάδοσης όσο και τα όρια –ή τις αντοχές– της κοινοβουλευτικής διαδικασίας όταν αυτή μετατρέπεται σε δημόσιο θέαμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dex098ravyr5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Φυσικά, η εξέταση του «Φραπέ» απασχόλησε και το Luben που δημοσίευσε την Παρασκευή (12/12) σχετικό χιουμοριστικό βίντεο στο Youtube.