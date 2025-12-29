Διατίθενται 4.147.736 ευρώ για την αγορά νέου εξοπλισμού σε 12 φοιτητικές εστίες

Με τρεις αποφάσεις που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, διατίθεται συνολικό ποσό 4.147.736,3 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού σε συνολικά 12 φοιτητικές εστίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτησία είτε είναι στην αρμοδιότητα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Ειδικότερα ποσό 2.758.647,38 ευρώ προερχόμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα διατεθεί για την αντικατάσταση και προμήθεια νέου εξοπλισμού για τις ανάγκες των ακόλουθων εστιών:

• Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (Ούλωφ Πάλμε)

• Φοιτητική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ (Μαρούσι)

• Φοιτητική Εστία Νέας Εστίας Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ζωγράφου)

• Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου

• Φοιτητική Εστία Ηρακλείου

• Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων

• Φοιτητική Εστία Καλαμάτας

• Φοιτητική Εστία Πάτρας – Κουκούλι

• Φοιτητική Εστία Βόλου

• Φοιτητική ΕΣΤΙΑ Α,Β,Γ,Δ Θεσσαλονίκης

• Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς

• Φοιτητική Εστία Σητείας

Οι 12 εστίες θα αποκτήσουν νέα κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, κομοδίνα, ράφια, γραφεία, καρέκλες γραφείων, συστήματα σκίασης, ανεμιστήρες, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, απορροφητήρες καθώς προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία κοινόχρηστων κουζίνων σε ορόφους των φοιτητικών εστιών.

Επιπλέον θα αγοραστούν νέοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop ψηφιοποιητές, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, σκληροί δίσκοι.

Με την αγορά νέων επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού αναβαθμίζεται ουσιαστικά η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Επιπλέον, με άλλη απόφαση της Υπουργού Παιδείας το ποσό των 779.118,21 ευρώ διατίθεται για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΦΕΘ), επίσης αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι εργασίες αφορούν τις εγκαταστάσεις των εστιών Α ,Β και Γ στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και την εστία Δ στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία». Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χρήζουν σημαντικών παρεμβάσεων προκειμένου να εξαλειφθούν κίνδυνοι από φθορές, ελλείψεις, δυσλειτουργίες και μη συμμόρφωση με τους υφιστάμενους νέους κανονισμούς.

Ειδικότερα στις εστίες Γ και Δ των ΦΕΘ θα αφαιρεθούν οι παλιές εγκαταστάσεις και θα τοποθετηθούν νέα συστήματα πυρόσβεσης, ενώ στις εστίες Α, Β και Γ θα αντικατασταθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Συνολικά θα γίνει έλεγχος υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και έκδοση προμελέτης για μελλοντική αντικατάσταση γενικού πίνακα.

Τέλος, με τρίτη απόφαση της Υπουργού Παιδείας διατίθεται το ποσό των 609.970,71 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ψύξης –θέρμανσης και των συναφών εγκαταστάσεων στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου.

Προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων κλιματισμού και η προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στις φοιτητικές κατοικίες του πανεπιστημίου της Κρήτης στο Ρέθυμνο αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Θα τοποθετηθεί νέα αντλία θερμότητας ως κύρια πηγή θέρμανσης, με διατήρηση του υφιστάμενου λέβητα ως εφεδρικού μέσου σε περίπτωση βλάβης. Επίσης αντικαθίστανται οι 17 κεντρικές μονάδες και οι 47 επιτοίχιες εσωτερικές μονάδες ψύξης–θέρμανσης που είχαν εγκατασταθεί το 2006-2007 και παρουσιάζουν βλάβες με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος τους να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: « Προχωράμε σε μια ακόμη γενναία χρηματοδότηση – περισσότερα από 4,1 εκατομμύρια ευρώ - για την ουσιαστική αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με ιδιαίτερη μέριμνα στα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Ιεραρχούμε τις ανάγκες και με διαφάνεια ενισχύουμε καθημερινά το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέροντας ουσιαστική και αξιοπρεπή φοιτητική μέριμνα. Δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, σε χώρους που σέβονται τις ανάγκες των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν.

Επανεξοπλίζουμε και ανανεώνουμε ολόκληρο τον εξοπλισμό σε 12 φοιτητικές εστίες, δημιουργούμε κοινόχρηστες κουζίνες, παρεμβαίνουμε σε κρίσιμες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενισχύουμε την πυρασφάλεια και αναβαθμίζουμε τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Για να νιώθουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι η Πολιτεία είναι παρούσα στην καθημερινότητά τους – όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Ιδιαίτερα για τις φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης και του Ρεθύμνου, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που απαντούν σε χρόνιες ανάγκες που επιλύουν και ουσιώδη ζητήματα ασφάλειας. Γιατί κανένας νέος άνθρωπος δεν πρέπει να ανησυχεί για τις βασικές συνθήκες διαβίωσής του όταν χτίζει το μέλλον του. Η κυβέρνησή Μητσοτάκη, εμπράκτως και με συνέπεια αποδεικνύει ότι λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου Πανεπιστημίου, το οποίο σέβεται τους φοιτητές τους καθηγητές και το προσωπικό του, και δημιουργεί καθημερινά τις προϋποθέσεις να το σέβονται εξίσου και αυτοί »