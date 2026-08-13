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Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα
Ακίνητα
12:03 - 13 Αυγ 2026

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

Reporter.gr Newsroom
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Πάνω από 1 δισ. ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη, με στόχο οι σημερινοί περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου την Πέμπτη (13/8). Παράλληλα, όπως τόνισε, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, από 42 εκατ. ευρώ το 2019, ξεπερνά πλέον τα 90 εκατ. ευρώ το 2026.  

Ο κ. Παπαϊωάννου έθεσε στην ΕΡΤ τη φοιτητική στέγη και τη σίτιση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέριμνας, επισημαίνοντας ότι η οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες που καλούνται να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους σε άλλη πόλη αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

«Για να έχεις καλές σπουδές θα πρέπει η φοιτήτρια και ο φοιτητής να απεμπλακούν από προβλήματα καθημερινότητας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι φοιτητές να μπορούν να ξεκινούν και να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους χωρίς η στέγαση να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η πολιτική για τη φοιτητική στέγη βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την ανάπτυξη και αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών και την ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος.

Όπως ανέφερε, για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) έχουν δρομολογηθεί έργα συνολικής αξίας 737,5 εκατ. ευρώ σε έξι ΑΕΙ, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από το υπουργείο Παιδείας.

Συνολικά, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι οι διαθέσιμοι πόροι για τη φοιτητική στέγη υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, συνυπολογίζοντας τα κονδύλια των ΣΔΙΤ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Η επέκταση της φοιτητικής στέγης, όπως εξήγησε, δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς πρόκειται για έργα που απαιτούν χρόνο για να μελετηθούν, να δημοπρατηθούν και να κατασκευαστούν. Ο στόχος, ωστόσο, είναι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί νέες υποδομές που θα προσθέσουν περίπου 8.600 θέσεις στις ήδη υπάρχουσες, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να στεγαστούν σε εστίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις υφιστάμενες εστίες, σημειώνοντας ότι σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη υπάρχουν παλαιότερα κτίρια που χρειάζονται ανακαίνιση και αναβάθμιση, ενώ σε άλλα πανεπιστήμια απαιτείται η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.

Στα 90 εκατ. ευρώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οποίο, όπως ανέφερε, αυξήθηκε από τα 42 εκατ. ευρώ το 2019 σε περισσότερα από 90 εκατ. ευρώ το 2026.

Παράλληλα, το ποσό του επιδόματος έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε σε ποσά έως 2.000 και 2.500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ για συγκατοίκηση εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 5.000 ευρώ για δύο φοιτητές.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση δύο φοιτητών που συγκατοικούν στην Πάτρα, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος του κόστους ενοικίασης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και το σύνολο του ενοικίου.

Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, καθώς και την επέκταση της δυνατότητας μίσθωσης ακινήτου σε οποιονδήποτε δήμο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει το τμήμα του φοιτητή, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Κάρτες εισόδου στις φοιτητικές εστίες

Στη συνέντευξή του ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, δίνοντας έμφαση στην ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους.

Όπως είπε, στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, όπου ξεκινά η ανακαίνιση, αλλά και σε άλλες εστίες, προβλέπεται η χρήση ειδικής κάρτας εισόδου. Αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται και στις νέες εστίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου.

«Ο καθένας που δικαιούται να ξέρει ότι μπαίνει στο σπίτι του, μπαίνει στον δικό του χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την ελεγχόμενη πρόσβαση με την ασφάλεια και την προστασία των φοιτητών.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σημαντικό σύμμαχο του υπουργείου Παιδείας στην αναβάθμιση της φοιτητικής ζωής και των υποδομών των εστιών.

«Ο εσωτερικός κανονισμός πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα»

Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάγκη τήρησης των εσωτερικών κανονισμών των φοιτητικών εστιών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο κανόνων που αφορά όλους τους διαμένοντες.

«Ο εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα», είπε, διευκρινίζοντας ότι η τήρηση των κανόνων δεν περιορίζει την ελευθερία των φοιτητών, αλλά θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να συνυπάρχουν και να ολοκληρώνουν απρόσκοπτα την ακαδημαϊκή τους ζωή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιλογή των δικαιούχων για τις εστίες συνδέεται με τα εισοδηματικά κριτήρια που προκύπτουν από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από το 90% των φοιτητών που υποβάλλουν αίτηση για στέγαση σε εστία ικανοποιούνται.

Ο υφυπουργός συνέδεσε τη διαμονή στις εστίες όχι μόνο με την παροχή στέγης αλλά και με την έννοια της κοινωνικοποίησης και της ευθύνης απέναντι στη δημόσια περιουσία. «Το δωμάτιό μου προέρχεται από το υστέρημα όλου του ελληνικού λαού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση των φοιτητικών υποδομών συνεπάγεται και την υποχρέωση προστασίας τους.

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