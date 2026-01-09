ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απαγόρευση εισόδου Ανδρουλάκη στο Πτολεμαΐδα V: Φίμωση καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ - Ειρωνικά απαντά η κυβέρνηση
Πολιτική
12:34 - 09 Ιαν 2026

Απαγόρευση εισόδου Ανδρουλάκη στο Πτολεμαΐδα V: Φίμωση καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ - Ειρωνικά απαντά η κυβέρνηση

Ευαγγελία Γουρνή
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η απαγόρευση επίσκεψης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στην μονάδα παραγωγής ρεύματος Πτολεμαΐδα V, φέρνει νέο γύρο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «φίμωση» και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά ειρωνικά: «Ναι, γιατί αν πάει ο κ. Ανδρουλάκης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αλλάξει ο ρους της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί από σήμερα 9/1 μέχρι και την Δευτέρα 12/1 περιοδεία στην Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας σήμερα Παρασκευή στις 12:30 είχε προγραμματίσει να βρεθεί στην μονάδα παραγωγής Πτολεμαΐδα V και να συζητήσει τα προβλήματα με τους εργαζόμενους. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε δεκτό από τη διοίκηση της ΔΕΗ για «επιχειρησιακούς λόγους» όπως αναφέρει.

Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια οργισμένη ανακοίνωση όπου κατηγορεί την κυβέρνηση για φίμωση του προέδρου του κινήματος. Χαρακτηριστικά αναφέρει σε αυτήν: «Με μια πρωτοφανή απόφαση, η ΔΕΗ απαγορεύει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας "Πτολεμαΐδα V" και να συζητήσει με τους εργαζόμενους.

Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι".

Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν οτι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού».

Πάντως, αργότερα το ΠΑΣΟΚ με νεότερη ανακοίνωση του αναφέρει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντήσει τους εργαζόμενους της ΔΕΗ για να συζητήσει μαζί τους στην είσοδο του εργοστασίου μετά την απαγόρευση της εισόδου.

{https://www.instagram.com/p/DTP1bYVgA6b/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}

Μαρινάκης: Αν πάει ο Ανδρουλάκης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αλλάξει ο ρους της ελληνικής ιστορίας

Το ζήτημα που προέκυψε με την άρνηση της διοίκησης της ΔΕΗ να επισκεφθεί την μονάδα και να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους ετέθη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ρωτώντας τι είναι αυτό που ανησυχεί την κυβέρνηση, «μήπως το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να «τρυπώσει» στον χώρο που έχει αφήσει η Νέα Δημοκρατία στη Δυτική Μακεδονία».

Ο Παύλος Μαρινάκης με ιδιαίτερα δεικτικό τόνο απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι, γιατί αν πάει ο κ. Ανδρουλάκης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αλλάξει ο ρους της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Ας είμαστε σοβαροί. Προφανώς, η ΔΕΗ απάντησε για κάποιους καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Ούτε έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα η διοίκηση της ΔΕΗ να την κατηγορήσει κανείς, ότι «πολεμάει» κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν έχω ίδια αντίληψη για τους λόγους που απάντησε έτσι. Θα ρωτήσω το αρμόδιο υπουργείο και τη Διοίκηση της ΔΕΗ, για να έχετε και πιο αναλυτική ενημέρωση, αλλά όποιος πιστεύει, ότι αυτό έγινε κατόπιν εντολών του Μεγάρου Μαξίμου ή συνολικά της Κυβέρνησης νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου».

Μένει να δούμε τι θα απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το συμβάν όταν θα βρεθεί στον τόπο του «εγκλήματος».

Αναλυτικό πρόγραμμα περιοδείας Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 12:30 θα βρεθεί στην πύλη της μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V» και θα συζητήσει με εργαζόμενους, μετά την απαράδεκτη απαγόρευση εκ μέρους της διοίκησης της ΔΕΗ να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις. Στις 18:00 θα συναντηθεί με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την εστίαση (ξενοδοχείο Lithea Mountain Resort) και στις 19:30 θα επισκεφθεί το κέντρο της Φλώρινας.

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στις 11:30 θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική αγορά της Καστοριάς (σημείο συνάντησης: cafe Plaza). Στις 13:00 θα συζητήσει με αυτοδιοικητικούς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ (ξενοδοχείο Esperos, Καστοριά).

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 19:00 θα μιλήσει στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 10:30 θα επισκεφθεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών Βελβεντού (ΑΣΕΠΟΠ) και κατόπιν τον συνεταιρισμό Δήμητρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 13:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση
Πολιτική

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους
Πολιτική

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά
Πολιτική

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα
Πολιτική

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/07/2026 - 13:56

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 13:54

Τα «βαφτίσια» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Εργασιακά
22/07/2026 - 13:51

Υπουργείο Παιδείας: 5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Η κατανομή

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 13:51

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

Πολιτική
22/07/2026 - 13:48

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:37

Ferryhopper: Νέες εναλλακτικές διαδρομές & άνοδος 27% στις island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών

Πολιτική
22/07/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Οικονομία
22/07/2026 - 13:28

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

Οικονομία
22/07/2026 - 13:22

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:15

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:11

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/07/2026 - 13:10

Δούρειος Ίππος

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:03

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Πολιτική
22/07/2026 - 12:54

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Οικονομία
22/07/2026 - 12:49

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 12:39

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 12:37

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 12:29

Τουρισμός 2025: Νέο ρεκόρ κίνησης στην Ελλάδα – Άνοδος 2,8% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 12:16

ΔΕΔΔΗΕ: Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 12:07

Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

Ναυτιλία
22/07/2026 - 12:00

Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Πολιτική
22/07/2026 - 11:58

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:48

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Πολιτική
22/07/2026 - 11:45

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:27

Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:27

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:12

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 11:11

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 11:04

Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο

Υγεία
22/07/2026 - 11:01

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ