Απαγόρευση εισόδου Ανδρουλάκη στο Πτολεμαΐδα V: Φίμωση καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ - Ειρωνικά απαντά η κυβέρνηση

Η απαγόρευση επίσκεψης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στην μονάδα παραγωγής ρεύματος Πτολεμαΐδα V, φέρνει νέο γύρο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «φίμωση» και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά ειρωνικά: «Ναι, γιατί αν πάει ο κ. Ανδρουλάκης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αλλάξει ο ρους της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί από σήμερα 9/1 μέχρι και την Δευτέρα 12/1 περιοδεία στην Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας σήμερα Παρασκευή στις 12:30 είχε προγραμματίσει να βρεθεί στην μονάδα παραγωγής Πτολεμαΐδα V και να συζητήσει τα προβλήματα με τους εργαζόμενους. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε δεκτό από τη διοίκηση της ΔΕΗ για «επιχειρησιακούς λόγους» όπως αναφέρει.

Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια οργισμένη ανακοίνωση όπου κατηγορεί την κυβέρνηση για φίμωση του προέδρου του κινήματος. Χαρακτηριστικά αναφέρει σε αυτήν: «Με μια πρωτοφανή απόφαση, η ΔΕΗ απαγορεύει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας "Πτολεμαΐδα V" και να συζητήσει με τους εργαζόμενους.



Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι".



Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν οτι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού».

Πάντως, αργότερα το ΠΑΣΟΚ με νεότερη ανακοίνωση του αναφέρει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντήσει τους εργαζόμενους της ΔΕΗ για να συζητήσει μαζί τους στην είσοδο του εργοστασίου μετά την απαγόρευση της εισόδου.

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Μαρινάκης: Αν πάει ο Ανδρουλάκης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αλλάξει ο ρους της ελληνικής ιστορίας

Το ζήτημα που προέκυψε με την άρνηση της διοίκησης της ΔΕΗ να επισκεφθεί την μονάδα και να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους ετέθη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ρωτώντας τι είναι αυτό που ανησυχεί την κυβέρνηση, «μήπως το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να «τρυπώσει» στον χώρο που έχει αφήσει η Νέα Δημοκρατία στη Δυτική Μακεδονία».

Ο Παύλος Μαρινάκης με ιδιαίτερα δεικτικό τόνο απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι, γιατί αν πάει ο κ. Ανδρουλάκης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αλλάξει ο ρους της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Ας είμαστε σοβαροί. Προφανώς, η ΔΕΗ απάντησε για κάποιους καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Ούτε έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα η διοίκηση της ΔΕΗ να την κατηγορήσει κανείς, ότι «πολεμάει» κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Δεν έχω ίδια αντίληψη για τους λόγους που απάντησε έτσι. Θα ρωτήσω το αρμόδιο υπουργείο και τη Διοίκηση της ΔΕΗ, για να έχετε και πιο αναλυτική ενημέρωση, αλλά όποιος πιστεύει, ότι αυτό έγινε κατόπιν εντολών του Μεγάρου Μαξίμου ή συνολικά της Κυβέρνησης νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου».

Μένει να δούμε τι θα απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το συμβάν όταν θα βρεθεί στον τόπο του «εγκλήματος».

Αναλυτικό πρόγραμμα περιοδείας Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 12:30 θα βρεθεί στην πύλη της μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V» και θα συζητήσει με εργαζόμενους, μετά την απαράδεκτη απαγόρευση εκ μέρους της διοίκησης της ΔΕΗ να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις. Στις 18:00 θα συναντηθεί με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την εστίαση (ξενοδοχείο Lithea Mountain Resort) και στις 19:30 θα επισκεφθεί το κέντρο της Φλώρινας.

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στις 11:30 θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική αγορά της Καστοριάς (σημείο συνάντησης: cafe Plaza). Στις 13:00 θα συζητήσει με αυτοδιοικητικούς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ (ξενοδοχείο Esperos, Καστοριά).

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 19:00 θα μιλήσει στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 10:30 θα επισκεφθεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών Βελβεντού (ΑΣΕΠΟΠ) και κατόπιν τον συνεταιρισμό Δήμητρα.