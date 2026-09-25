Ο Ανδρουλάκης με διακομματική παρέα στο ΟΑΚΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βέβαια δηλωμένος Παναθηναϊκός και η παρουσία του στο ΟΑΚΑ δεν προκαλεί έκπληξη.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς από την άλλη είναι Άρης, συνεπώς έχει το μπάσκετ στο... αίμα του από την εποχή του Γκάλη. Όταν μάλιστα στον Παναθηναϊκό έχει επιστρέψει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κάθε μπασκετόφιλος θέλει να ζήσει την εμπειρία του ΟΑΚΑ.

Στη φωτογραφία διακρίνουμε επίσης τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, χήρα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, η οποία υποδέχθηκε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο και παρακολούθησαν μαζί την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας που συνδυάστηκε με νίκη για τους πράσινους.