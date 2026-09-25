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Ο Ανδρουλάκης με διακομματική παρέα στο ΟΑΚΑ
Ανεμοδείκτης
10:25 - 25 Σεπ 2026

Ο Ανδρουλάκης με διακομματική παρέα στο ΟΑΚΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς είχαν μία έντονη κόντρα στη Βουλή την Πέμπτη (24/9) με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων της περιόδου ’18- ’22, στο φόντο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, οι τόνοι έπεσαν και οι δύο πολιτικοί έτυχε να βρεθούν μαζί στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βέβαια δηλωμένος Παναθηναϊκός και η παρουσία του στο ΟΑΚΑ δεν προκαλεί έκπληξη.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς από την άλλη είναι Άρης, συνεπώς έχει το μπάσκετ στο... αίμα του από την εποχή του Γκάλη. Όταν μάλιστα στον Παναθηναϊκό έχει επιστρέψει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κάθε μπασκετόφιλος θέλει να ζήσει την εμπειρία του ΟΑΚΑ.

Στη φωτογραφία διακρίνουμε επίσης τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, χήρα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, η οποία υποδέχθηκε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο και παρακολούθησαν μαζί την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας που συνδυάστηκε με νίκη για τους πράσινους.



Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 10:29
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