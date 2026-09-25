ΧΑ: «Ζωτικής σημασίας» η ανάκτηση των 2650 μονάδων για το ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,33% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2642,23 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 415,7 εκ. ευρώ.

Η διατήρηση των υψηλών τιμών πετρελαίου και η επάνοδος των αποδόσεων των ομολόγων σε ψηλότερα επίπεδα καθώς οι κυβερνήσεις είναι απρόθυμες να περικόψουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, όπλισαν με αυτοπεποίθηση τους πωλητές που οδήγησαν το ΓΔ σε πτωτική κίνηση, καταγράφοντας λίγο μετά τις 1μμ το χαμηλό ημέρας στις 2605 μονάδες, με πωλήσεις όλων σχεδόν των blue chips.

Ωστόσο, οι αγοραστές με οδηγό την Alpha Bank, την ΕΕΕ και το ΔΑΑ πέτυχαν με αποφασιστικότητα να ελαχιστοποιήσουν τις τελικές απώλειες μέχρι και στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετων τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,408% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,34%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+2,06%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Optima (1,94%), το ΔΑΑ (+3,58%), η ΕΕΕ (+0,98%), η Κύπρου (+0,76%) αλλά και η Bylot (+4,38%), η Q & R (+3,32%) και η ΑΕΜ (+2,34%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Metlen (-0,90%), ο Τιτάν (-2,35%), η ΔΕΗ (-3,04%), η ΕΛΧΑ (-1,60%), η ΜΟΗ (-0,45%), το Jumbo (-2,79%) και ο ΟΤΕ (-1,13%). Απολογιστικά, 35 μετοχές κατέγραψε κέρδη έναντι 65 εκείνων που υποχώρησαν. Τα 6μηναία αποτελέσματά τους ανακοινώνουν σήμερα η ΕΥΑΘ, ο ΟΛΘ, η Βιοκαρπέτ, η Trastor και η Εβροφάρμα.

Ζωτικής σημασίας η ανάκτηση των 2650 του ΓΔ ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις της ανοδικής τάσης και να αποτραπεί το σενάριο διάσπασης των σημείων στήριξης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν κάτω από τις 2600 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

ΔΕΗ: Στα €29,10 η νέα τιμή-στόχος από Axia-Alpha Finance. Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο για το 2026–30 προβλέπει διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3GW, με έμφαση στις ΑΠΕ και επέκταση σε νέες αγορές.

Bally’s Ιntralot: Εναρξη κάλυψης από την Barclays με τιμή-στόχο €1,40 και την Allwyn με τιμή στόχο €14.

Metlen: βλέπει τιμή στόχο στα €75,3 η Edison. Η εταιρεία είναι σε τροχιά ανάπτυξης ενώ επιβεβαίωσε το guidance για τα EBITDA. Οι επόμενοι καταλύτες συνδέονται με την απόσχιση παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και την ανάπτυξη σε μέταλλα, ενέργεια και άμυνα.

Optima: Τιμή-στόχος €16,00 από την UBS. Η τράπεζα εμφανίζει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας. Δίνει σύσταση «αγορά» στην έκθεση με την οποία ξεκινά κάλυψη της μετοχής.

Όμιλος Jumbo: πωλήσεις €519,26 εκατ. (+4,42%), EBIDTA €170 εκ. (+2,81%) και καθαρά κέρδη €120,60 εκατ. (+2,92%). Το Δ.Σ. αποφάσισε την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής €1,00 ανά μετοχή. Σχεδιάζει να συνεχίσει να πετά σαν αεροπλάνο με γεμάτο ταμείο, ελεγχόμενο ρίσκο και την υπομονή να επενδύει εκεί όπου άλλοι βλέπουν λόγους να υποχωρήσουν.

ΕΥΔΑΠ: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €29,9 εκατ. ή 17,3% και διαμορφώθηκε σε €203,2 εκ. Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα €44,2 εκατ., από €22,0 εκατ., +101%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €17,1 εκ. έναντι ζημιών €5,6 εκ. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της EΥΔΑΠ ανέρχεται σε €2,8 δισ. (έργα στην Ανατολική Αττική, έργα δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και σύγχρονων υποδομών).

Aktor, Α’ Εξάμηνο του 2026: ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €649 εκ., ενώ τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα €82 εκ. και αυξήθηκαν κατά 11%. Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 38% και έφτασαν τα €91 εκ. Ανεκτέλεστο υπόλοιπο €4,5 δις.