Πώς οι δηλώσεις Φιντάν για το Αιγαίο «στρώνουν το χαλί» για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν

Τον Φεβρουάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση της ακριβούς ημερομηνίας.

O κ. Φιντάν ανέφερε για την επικείμενη συνάντηση: «Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, ζητήματα όπως τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα, και να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα εξωτερικής πολιτικής».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε μάλιστα λόγο για «ιστορική ευκαιρία» επίλυσης των ζητημάτων του Αιγαίου, ανεβάζοντας αισθητά τον πήχη των προσδοκιών ενόψει της συνάντησης κορυφής.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι δηλώσεις Φιντάν ήταν πιο προσεκτικές σε σχέση με το παρελθόν, καθώς απέφυγε αναφορές σε πάγιες τουρκικές «κόκκινες γραμμές» και επικεντρώθηκε στα βασικά ζητήματα, χρησιμοποιώντας σαφώς διπλωματική γλώσσα. Δεν πέρασε απαρατήρητο, άλλωστε, ότι μίλησε για «το πρόβλημα του Αιγαίου» και όχι για «τα προβλήματα», ενώ η αναφορά σε «ιστορική ευκαιρία» δημιουργεί ένα σαφές δίλημμα ενόψει των συνομιλιών. Το μήνυμα φαίνεται να απευθύνεται όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Ουάσινγκτον, υποδηλώνοντας διάθεση επίλυσης των διαφορών μέσω της διπλωματικής οδού.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, είχε κάνει λόγο για ανάγκη συμπόρευσης Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο, ενισχύοντας το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από τις εξελίξεις.

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Η Αθήνα, από την πλευρά της, επιδίωξε τα τελευταία χρόνια τη διατήρηση «ήρεμων νερών», προκειμένου να κλείσει το χάσμα στους εξοπλισμούς, με σημαντικές αναβαθμίσεις τόσο στην Πολεμική Αεροπορία όσο και στη συνολική αμυντική θωράκιση της χώρας.

Τα δεδομένα, ωστόσο, μεταβάλλονται στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μεγάλο βαθμό λόγω του απρόβλεπτου αμερικανικού παράγοντα, ο οποίος ενδέχεται να πιέσει για λύσεις με καθαρά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, χωρίς σαφή αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας–Ισραήλ αποτελεί αγκάθι για την Τουρκία, καθώς οι σχέσεις Άγκυρας–Τελ Αβίβ παραμένουν τεταμένες λόγω της Γάζας και ευρύτερων περιφερειακών ζητημάτων. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για την περιοχή, καθώς φαίνεται να έχει άλλες προτεραιότητες.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες διεξάγονται σε καθαρά διμερές επίπεδο, χωρίς τη διαμεσολάβηση αμερικανικού ή γερμανικού παράγοντα.

Οι εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο αναμένεται να επηρεαστούν και από τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες σε Ελλάδα και Τουρκία. Παράλληλα, στο τραπέζι δεν θα βρεθεί μόνο το Αιγαίο. Η Ελλάδα εξακολουθεί να μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, παρά τις πιέσεις ευρωπαϊκών χωρών που αναγνωρίζουν τη δυναμική της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Η Αθήνα ζητά ως προϋπόθεση την άρση του casus belli.

Επιπλέον, αναμένεται να τεθεί και η προοπτική επανεκκίνησης των συζητήσεων για το Κυπριακό, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο πενταμερούς Συνόδου για την Ανατολική Μεσόγειο, πρόταση που είχε καταθέσει πέρυσι η Αθήνα, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου.

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