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Κύμα φυγής προς τη σύνταξη: 225.803 αιτήσεις μέσα στο 2025
Εργασιακά
22:00 - 15 Ιαν 2026

Κύμα φυγής προς τη σύνταξη: 225.803 αιτήσεις μέσα στο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ρεκόρ καταγράφεται στις εξόδους προς τη σύνταξη, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι σπεύδουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα, υπό τον φόβο αύξησης των ορίων ηλικίας, αλλά και λόγω της δυνατότητας που πλέον έχουν οι συνταξιούχοι να συνεχίζουν να εργάζονται παράλληλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 κατατέθηκαν 197.228 αιτήσεις συνταξιοδότησης, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός εκτινάχθηκε στις 225.803, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση. Παράγοντες της αγοράς εργασίας επισημαίνουν ότι η παραμονή στην εργασία δεν συνεπάγεται σημαντικά υψηλότερη σύνταξη, γεγονός που ενισχύει το κύμα πρόωρων αποχωρήσεων.

Το ενδεχόμενο αλλαγών στο ασφαλιστικό και στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας, ωθώντας ακόμη περισσότερους ασφαλισμένους να υποβάλουν αίτηση πριν από τυχόν δυσμενείς μεταβολές.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται ραγδαία και ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων, που ανέρχεται πλέον στους 255.000. Για πολλούς, η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα εισοδήματος. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στο νέο καθεστώς φορολόγησης, καθώς η κράτηση φόρου επιβάλλεται πλέον μόνο στο πρόσθετο εισόδημα από εργασία και όχι στη σύνταξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpcfjm3pm7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 21:19
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