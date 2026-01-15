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Στο όριο πολέμου ΗΠΑ και Ιράν: Ποιες διπλωματικές παρεμβάσεις «πάγωσαν» (προσωρινά) την επέμβαση
Ειδήσεις
20:54 - 15 Ιαν 2026

Στο όριο πολέμου ΗΠΑ και Ιράν: Ποιες διπλωματικές παρεμβάσεις «πάγωσαν» (προσωρινά) την επέμβαση

Reporter.gr Newsroom
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Ένα βήμα πριν από στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν βρέθηκε η Ουάσινγκτον, καθώς τις τελευταίες μέρες οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εκκενώνονταν, παραμένοντας μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, ενώ το Ιράν έκλεινε αιφνιδιαστικά τον εναέριο χώρο του.

Την πορεία προς την κλιμάκωση ανέκοψε τελικά η απουσία σαφών διαβεβαιώσεων προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι μια στρατιωτική σύγκρουση θα οδηγούσε στην πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός μακροχρόνιου πολέμου — σενάριο που ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να αποφύγει.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και παρεμβάσεις της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Ομάν. Οι τρεις χώρες προειδοποίησαν την Ουάσινγκτον πως μια επίθεση στο Ιράν θα προκαλούσε γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή, με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Το μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο ήταν σαφές: να δοθεί χρόνος. Σημειώνεται ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης παραμένει ακόμη στο τραπέζι.

Παράλληλα, ρόλο φαίνεται να έπαιξαν και οι πληροφορίες ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό κατασταλεί, ενώ το ιρανικό καθεστώς διαβεβαίωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε εκτελέσεις συλληφθέντων διαδηλωτών. Ανθρωπιστικές οργανώσεις, ωστόσο, εκφράζουν έντονους φόβους ότι οι αποφάσεις για απαγχονισμούς δεν έχουν ακυρωθεί, αλλά απλώς αναβληθεί. Σε περίπτωση νέου κύματος εκτελέσεων, η πίεση προς τον Τραμπ να αντιδράσει εκτιμάται ότι θα αυξηθεί απότομα.

Η ένταση στο Ιράν παραμένει υπόγεια. Οι αρχές εντείνουν τις προσπάθειες εντοπισμού και κατάσχεσης δορυφορικών πιάτων Starlink, μέσω των οποίων διακινούνται εικόνες και πληροφορίες προς το εξωτερικό, σε μια προσπάθεια ελέγχου της ροής ενημέρωσης από τη χώρα.

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