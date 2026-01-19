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Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών: Εστίαση σε κόστος παραγωγής, αγροτικό ρεύμα και ΕΦΚ
Πολιτική
18:10 - 19 Ιαν 2026

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών: Εστίαση σε κόστος παραγωγής, αγροτικό ρεύμα και ΕΦΚ

Reporter.gr Newsroom
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Για μία αναλυτική και παραγωγική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν πάρα πολλά θέματα, έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες τη Δευτέρα (19/1).

«Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε ο υπουργός.

Εστίαση στο κόστος παραγωγής, στο αγροτικό ρεύμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

Και συνέχισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.»

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Μητσοτάκης: Να μπει ένα τέλος – Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε στα πάντα

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης», είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισηγητική του τοποθέτηση κατά τη συνάντησή του με τους εκπρόσωπους των αγροτών.

Στην αρχή της εισήγησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ευελπιστεί σε «μία πραγματικά παραγωγική συζήτηση» και εξέφρασε την άποψη ης κυβέρνησης ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

Ο Πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει ότι «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε την ούτε τα δικά σας δίκαια και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε προσβλέπω σε μια ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα και έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης. Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα μέσα από ανακατανομή κονδυλίων, τα οποία εξοικονομήθηκαν από την μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», προσέθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 18:12
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