Στο Μαξίμου οι αγρότες - Μητσοτάκης: Να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης

Με την προσδοκία να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στα αιτήματά τους, οι εκπρόσωποι των αγροτών πέρασαν νωρίτερα την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, όπου συναντώνται με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα, με την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει ότι επιδιώκει ένα αποτελεσματικό και στοχευμένο σύστημα στήριξης των παραγωγών, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέα οριζόντια οικονομικά μέτρα.

Από την πλευρά τους, οι αγροτοκτηνοτρόφοι προσέρχονται με σαφή θέση ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε διαθέσιμο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του κλάδου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που δέχεται το αγροτικό εισόδημα. Η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 αγρότες και 6 παρατηρητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στον πρωθυπουργό αναλυτική λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία, όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια επίλυσης.

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος δεν συμμετέχει στη συνάντηση, καθώς –όπως έχει γίνει γνωστό– δεν έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό μετά τις χυδαίες ύβρεις που είχε εκτοξεύσει σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτών, στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται το αυξημένο κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που πλήττει σοβαρά την κτηνοτροφία, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Τα τρία αυτά ζητήματα αποτελούν, όπως τονίζουν, τις αδιαπραγμάτευτες «κόκκινες γραμμές» τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία οι αγρότες θεωρούν καθοριστικά για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Βασικό αίτημα είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, για μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος, απαντώντας έτσι και στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού σε συνέντευξή του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, ζητούν την επίσπευση των διασταυρώσεων και των ελέγχων που αφορούν τους ίδιους τους παραγωγούς. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Κιλκίς και η Πέλλα, πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς οι φάκελοί τους βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Οι αγρότες ζητούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες, ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλες καθυστερήσεις οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχει ήδη προγραμματιστεί σύσκεψη για το απόγευμα της Τρίτης, στις 6, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων του αγροτικού κινήματος, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουν από την κυβέρνηση.

Μητσοτάκης: Να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης

Μήνυμα να μπει τέλος στην περίοδο έντασης έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνάντησής του με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ σημείωσε πως ελπίζει σε μια παραγωγική συζήτηση.

Ο πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε: «Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».