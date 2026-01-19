Αποστολάκη: Προειδοποίηση για νέες αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας και το 2026

Τον κίνδυνο να επαναληφθούν και το 2026 δυσανάλογες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας ανέδειξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησής της προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Η ίδια καταλόγισε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για την απουσία ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας των ασφαλισμένων, κάνοντας λόγο για συνθήκες ασυδοσίας στην ασφαλιστική αγορά.

Η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην αντικατάσταση του δείκτη του ΙΟΒΕ και στην εισαγωγή του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας μόνο ύστερα από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο μέσω Επίκαιρης Ερώτησης όσο και μέσω σχετικής τροπολογίας. Όπως τόνισε, η κυβερνητική παρέμβαση όχι μόνο δεν οδήγησε στη συγκράτηση των ασφαλίστρων, αλλά, αντίθετα, διαμόρφωσε το έδαφος για υπέρογκες αυξήσεις. «Δεν κάνατε τίποτα για να μειωθούν τα ασφάλιστρα υγείας, αλλά δημιουργήσατε το πλαίσιο που επέτρεψε την εκτόξευσή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι ο νέος δείκτης αναπροσαρμογής δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν από το τέλος του 2026. Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, το μεταβατικό αυτό κενό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να προχωρήσουν και την επόμενη χρονιά σε αυθαίρετες και δυσανάλογες αυξήσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η απουσία οποιασδήποτε ρύθμισης έως την ενεργοποίηση του νέου δείκτη, σε συνδυασμό με την –κατά την ίδια– κυβερνητική αδράνεια στην άσκηση ουσιαστικής εποπτείας, επαναφέρει την αγορά σε καθεστώς πλήρους ανεξέλεγκτης λειτουργίας. «Δεν είναι τυχαίο, είναι σκόπιμο», σημείωσε, κατηγορώντας τον υπουργό ότι λειτουργεί ως αμέτοχος παρατηρητής.

Η κριτική της κ. Αποστολάκη επεκτάθηκε και στον τομέα της ιδιωτικής υγείας, όπου, όπως είπε, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει τα φαινόμενα καρτελοποίησης. Ειδική αναφορά έκανε στην άρνηση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει την υποχρεωτική εφαρμογή των DRGs (συστήματος χρεώσεων βάσει διάγνωσης) στα ιδιωτικά νοσοκομεία, με προκαθορισμένο κόστος νοσηλείας, όπως ισχύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τέλος, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση έλλειψη πολιτικής βούλησης και προτεραιοποίηση της προστασίας ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων. Όπως υποστήριξε, ο υπουργός Ανάπτυξης απέφυγε να απαντήσει τόσο για τις ενέργειες του υπουργείου απέναντι στην εφαρμογή καταχρηστικών όρων στα συμβόλαια ασφάλισης υγείας –ιδίως στο διάστημα μέχρι την εφαρμογή του νέου δείκτη, όσο και για το αν προτίθεται να παρέμβει ουσιαστικά στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, υιοθετώντας ένα διαφανές και δεσμευτικό σύστημα τιμολόγησης βάσει διάγνωσης.