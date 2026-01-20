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Λιακούλη: Θεσμική εκτροπή - Η ΝΔ ολοκλήρωσε την απόλυτη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
16:12 - 20 Ιαν 2026

Λιακούλη: Θεσμική εκτροπή - Η ΝΔ ολοκλήρωσε την απόλυτη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η ΝΔ αποφάσισε σήμερα την οριστική συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημά της να μην συσταθεί προανακριτική επιτροπή για την διερεύνηση ευθυνών των δύο Υπουργών της, αυτή τη φορά, επέλεξε  και αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην γίνουν δεκτοί και να μην  καταθέσουν κρίσιμοι μάρτυρες που προτάθηκαν και έτσι να ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες η εξεταστική  επιτροπή, αναφέρει σε ανακοίνωση της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση της η κυρία Λιακούλη: «Η σημερινή στάση της Νέας Δημοκρατίας στη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά ευθεία προσβολή στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το κράτος δικαίου. Η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες που προέκυψαν μέσα από την ίδια τη διαδικασία, μάρτυρες που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης και να συμβάλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή κουκουλώματος και συγκάλυψης.

Κι όλα αυτά, κάτω από τη βαριά σκιά της παραίτησης των ορκωτών λογιστών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι ίδιοι στην επιστολή τους διαπίστωσαν «υψηλό κίνδυνο απάτης», ενώ κατήγγειλαν ότι δεν τους παρασχέθηκαν τα στοιχεία που ζήτησαν, με αποτέλεσμα, για να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία, την επιστημονική τους ακεραιότητα και το κύρος τους, να οδηγηθούν σε παραίτηση. Το γεγονός αυτό, από μόνο του αποτελεί ηχηρό καμπανάκι για όσα επιχειρεί να αποκρύψει η κυβέρνηση.

Όταν η πλειοψηφία φοβάται τους μάρτυρες, όταν οι ελεγκτές παραιτούνται καταγγέλλοντας έλλειψη στοιχείων, τότε δεν έχουμε μπροστά μας μόνο σκάνδαλο και συγκάλυψη.

Έχουμε θεσμική εκτροπή».

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