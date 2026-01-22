Χρηστίδης: Ο Νότιος Τομέας έμεινε ανοχύρωτος παρά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ουσιαστικής αντιπλημμυρικής προστασίας στον Νότιο Τομέα της Αθήνας άσκησε ο Παύλος Χρηστίδης, με αφορμή τη φονική κακοκαιρία στη Γλυφάδα. Όπως τόνισε από το βήμα της Βουλής, «όταν χάνεται έστω και μία ζωή, το ζήτημα παύει να είναι τεχνικό» και μετατρέπεται σε ζήτημα πολιτικής ευθύνης, κάνοντας λόγο για κρατική αδράνεια παρά τα διαθέσιμα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την εικόνα ενός κράτους που «ήξερε αλλά δεν έκανε» περιέγραψε ο Παύλος Χρηστίδης, αναφερόμενος στις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας στον Νότιο Τομέα, όπου «χθες, στη Γλυφάδα, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή» όταν γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Όπως υπογράμμισε, «αυτό που ζήσαμε δεν ήταν απλώς μια έντονη κακοκαιρία. Ήταν ακόμα μια αποτυχία του κράτους να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση στο ρέμα της Πικροδάφνης, επισημαίνοντας ότι «εκατοντάδες οικογένειες ζουν κάθε φορά με τον φόβο της επόμενης βροχής», με σπίτια και αυλές να απειλούνται διαχρονικά, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, οι εικόνες με «πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια σε κίνδυνο και οικογένειες σε απόγνωση» δεν ήταν απρόβλεπτες, αλλά «το προαναγγελθέν αποτέλεσμα διαχρονικών ελλείψεων και κυβερνητικής αδράνειας».

Ο Παύλος Χρηστίδης υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει θεσμικά και επανειλημμένα, μέσω ερωτήσεων στη Βουλή, για τον «άμεσο κίνδυνο λόγω έλλειψης πολιτικού σχεδιασμού» και για την ανάγκη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στο Φαληρικό Μέτωπο. Παρά ταύτα, όπως είπε, έργα καθυστέρησαν, δεν ωρίμασαν ή απεντάχθηκαν, ακόμη και όταν υπήρχαν διαθέσιμα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Δεν έλειψαν τα χρήματα. Έλειψαν οι προτεραιότητες», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα διέθετε δισεκατομμύρια ευρώ για να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση, όμως στην πράξη «αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα απεντάχθηκαν» και κρίσιμες παρεμβάσεις έμειναν εκτός σχεδιασμού. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για μετακύλιση ευθυνών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία – όπως είπε – σε πολλές περιπτώσεις προσπαθεί «με δεμένα χέρια και πόδια».

Ο ίδιος έκανε λόγο για επιλεκτική ταχύτητα του κράτους, σημειώνοντας ότι «όταν πρόκειται για άλλα έργα, βλέπουμε απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες-εξπρές», ενώ όταν πρόκειται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής «είστε απόντες». Μια απουσία που, όπως υπογράμμισε, «κοστίζει ζωές».

Κλείνοντας, ο Παύλος Χρηστίδης ζήτησε έναν άμεσο, εθνικό και ολιστικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας, αναφέροντας ως θετικό παράδειγμα τη συνεργασία των δήμων στον Υμηττό και την Πρόταση–Πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, ύψους 205 εκατ. ευρώ. Όπως είπε, η κυβέρνηση «το είδε, το επαίνεσε, αλλά δεν το εφάρμοσε», την ώρα που στον Νότιο Τομέα – και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – προωθούνται μεγάλα σχέδια ανάπτυξης «χωρίς την απαραίτητη αντιπλημμυρική θωράκιση».

Ακολουθεί η ομιλία του Παύλου Χρηστίδη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αυτό που ζήσαμε χθες στον Νότιο Τομέα της Αθήνας δεν ήταν απλώς μια έντονη κακοκαιρία.

Ήταν ακόμα μια αποτυχία του κράτους να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές.

Χθες, στη Γλυφάδα, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.

Μια γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Και όταν χάνεται έστω και μία ζωή, το ζήτημα παύει να είναι τεχνικό.

Γίνεται βαθιά πολιτικό. Γίνεται ζήτημα ευθύνης.

Οι εικόνες που είδαμε – πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια σε κίνδυνο, οικογένειες σε απόγνωση – δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.

Ήταν το προαναγγελθέν αποτέλεσμα διαχρονικών ελλείψεων και κυβερνητικής αδράνειας στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Στον Νότιο Τομέα, στο ρέμα της Πικροδάφνης, υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες ζουν κάθε φορά με τον φόβο της επόμενης βροχής.

Ζουν με την αγωνία αν θα έχουν σπίτι την επόμενη μέρα.

Με αυλές που καταρρέουν.

Με τρόμο σε κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο.

Και αυτό δεν συμβαίνει σήμερα ή χθες.

Συμβαίνει εδώ και χρόνια.

Και δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν το γνωρίζατε.

Γιατί έχουμε προειδοποιήσει.

Επανειλημμένα.

Θεσμικά.

Με ερωτήσεις στη Βουλή.

Επίκαιρη Ερώτηση, 7 Νοεμβρίου 2023:

«Άμεσος κίνδυνος λόγω έλλειψης πολιτικού σχεδιασμού στην αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής».

Απλή Ερώτηση, 12 Νοεμβρίου 2024:

«Απαιτούμενη η άμεση ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων στο Φαληρικό Μέτωπο».

Ερώτηση των συναδέλφων Γερουλάνου και Πουλά, 19 Φεβρουαρίου 2025:

«Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιοποίηση της Πρότασης–Πλαισίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων;»

Και ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τα αντιπλημμυρικά έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και σας ρωτώ ευθέως:

Είχατε προειδοποιήσεις από τον Περιφερειάρχη, από Δημάρχους, ξέρατε ότι το ρέμα της Πικροδάφνης είναι ωρολογιακή βόμβα. Τι κάνατε;

Ξέρατε ότι εκατοντάδες οικογένειες ζουν με τον φόβο κάθε βροχής. Τι κάνατε;

Ξέρατε ότι υπήρχαν διαθέσιμα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι κάνατε;

Ξέρατε ότι έργα καθυστέρησαν, απεντάχθηκαν ή δεν ωρίμασαν ποτέ. Τι κάνατε;

Ξέρατε για τις τεχνικές αστοχίες, τους τυφλούς αγωγούς, τα αδιευθέτητα ρέματα. Τι κάνατε;

Και σήμερα, μετά τον θάνατο μιας γυναίκας, ακούμε ξανά ότι «θα τα δείτε».

Πότε;

Μέχρι πότε;

Πόσες ζωές πρέπει να χαθούν;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το κράτος ήξερε.

Απλώς δεν έκανε.

Και εδώ βρίσκεται ο πυρήνας του προβλήματος.

Δεν έλειψαν τα χρήματα.

Έλειψαν οι προτεραιότητες.

Δεν έλειψαν τα κεφάλαια.

Έλλειψε ο σχεδιασμός.

Η χώρα διέθετε δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Χρήματα που υποτίθεται θα θωράκιζαν τη χώρα απέναντι στην κλιματική κρίση.

Τι έγινε στην πράξη;

Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα απεντάχθηκαν.

Φράγματα, δίκτυα, διευθετήσεις ρεμάτων βγήκαν εκτός σχεδιασμού.

Και όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις, καμία απάντηση.

Μόνο μετακύλιση ευθυνών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την ίδια Αυτοδιοίκηση που σε πολλές περιπτώσεις είναι ενωμένη, υπερκομματική και κάνει ό,τι μπορεί.

Αλλά με δεμένα χέρια και πόδια.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που η αυτοδιοίκηση έχει ευθύνες.

Γιατί, όταν πρόκειται για άλλα έργα, βλέπουμε απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες-εξπρές.

Όταν όμως πρόκειται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, είστε απόντες.

Και αυτή η απουσία κοστίζει ζωές.

Χρειαζόμαστε άμεσα έναν εθνικό, ολιστικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας.

Υπάρχουν λύσεις;

Ναι. Και είναι δοκιμασμένες.

Το παράδειγμα του ΣΠΑΥ στον Υμηττό δείχνει τι μπορεί να γίνει όταν οι δήμοι συνεργάζονται και επενδύουν στην πρόληψη.

Από εκεί γεννήθηκε το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων με πάνω από 100 δημάρχους που κατέθεσαν κοστολογημένη Πρόταση–Πλαίσιο 205 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση το είδε.

Το επαίνεσε.

Αλλά δεν το εφάρμοσε.

Κυρίες και κύριοι,

Στον Νότιο Τομέα μιλάμε και για την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Μεγαλεπήβολα σχέδια.

Έργα δομών και υποδομών μηδέν.

Ουρανοξύστες, πολυτελείς κατοικίες, χιλιάδες νέοι κάτοικοι.

Με ποια υποδομή;

Με ποια αντιπλημμυρική θωράκιση;

Εμείς έχουμε προτάσεις και τις έχουμε καταθέσει πολλές φορές.

Το θέμα είναι ότι εσείς κωφεύετε μπροστά στα πραγματικά προβλήματα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεστε με επιλογές όπως η σημερινή για τις Σχολικές Επιτροπές και τους στερείτε και πόρους και δυνατότητες.

Ευχαριστώ πολύ.