ΠΑΣΟΚ: Αναβάλλονται όλες οι κομματικές εκδηλώσεις για τρεις ημέρες

Αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεών του για το επόμενο τριήμερο ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1).

Η Χαριλάου Τρικούπη έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, με τραγικό απολογισμό 4 νεκρές εργαζόμενες εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς.