Βιολάντα: Μέλημά μας η στήριξη των οικογενειών των ανθρώπων που χάθηκαν

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Με νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία Βιολάντα εκφράζει την οδύνη της για το τραγικό συμβάν στις εγκαταστάσεις της και αναφέρει ότι μοναδικό μέλημα είναι η στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Η ανακοίνωση:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα τρίκαλα.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

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