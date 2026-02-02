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«Ώρα για γενναία Συνταγματική Αναθεώρηση» – Η επιστολή Μητσοτάκη προς τους «γαλάζιους» βουλευτές
Πολιτική
11:55 - 02 Φεβ 2026

«Ώρα για γενναία Συνταγματική Αναθεώρηση» – Η επιστολή Μητσοτάκη προς τους «γαλάζιους» βουλευτές

Reporter.gr Newsroom
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Σήμα εκκίνησης του διαλόγου προς τη Συνταγματική Αναθεώρηση έδωσε τη Δευτέρα (2/2) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφενός μέσω του διαγγέλματός του προς τον ελληνικό λαό, κι αφετέρου μέσω της επιστολής που απέστειλε στους «γαλάζιους» βουλευτές, καλώντας τους να καταθέσουν τις προτάσεις τους.    

Πιο αναλυτικά, στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός περιέγραψε το πλαίσιο των προθέσεών του, χωρίς πάντως να μπει σε λεπτομέρειες. Έκανε, ωστόσο, ξεχωριστή αναφορά στο άρθρο 86 και στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην επιστολή του προς τους βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα να υποβάλουν τις προτάσεις τους, προκειμένου τον Απρίλιο να ξεκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία.

Αυτό συμβαίνει, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, η ανάγκη της συνταγματικής αναθεώρησης διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον 50 βουλευτών, πράγμα που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας.

Στην επιστολή του ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για την ανάγκη μιας αναθεώρησης «που θα αποκαθάρει το Σύνταγμα από διατάξεις που δεν είναι σήμερα αναγκαίες· θα το εκσυγχρονίσει ως τον θεμελιώδη νόμο του αύριο· θα το αποκαταστήσει εν τέλει ως το θεμέλιο της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα, τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη».

Δίνοντας το περίγραμμα της κυβερνητικής πρότασης, κάνει ειδική αναφορά σε μία σειρά από ζητήματα ως προς τα οποία – όπως επισημαίνει – η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αναδείξει ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι αναγκαία.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως:

  • «Η περιορισμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών επιβάλλει την αναθεώρηση, ώστε να ενισχυθούν τα εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης·
  • Οι μεγάλες αδράνειες στη λειτουργία του κράτους καθιστούν αναγκαία, μεταξύ άλλων, την καθολική καθιέρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων·
  • Η δυνατότητα δεύτερης θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας θέτει ενίοτε τον αρχηγό του κράτους στο επίκεντρο μικροκομματικών σκοπιμοτήτων που δύνανται να αλλοιώσουν τον οφειλόμενο υπερκομματικό χαρακτήρα του. Ακόμη και εκεί όπου ο κοινός νομοθέτης μπόρεσε τα τελευταία χρόνια να κάνει ουσιώδη βήματα προσαρμογής στις σύγχρονες ανάγκες, το Σύνταγμα θέτει όρια.
  • Ναι μεν, για πρώτη φορά, οι Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων διατυπώνουν γνώμη για την επιλογή της ηγεσίας τους, αλλά η κρίσιμη αρμοδιότητα καταλείπεται κατά το Σύνταγμα στην Κυβέρνηση·
  • Ναι μεν κατέστη δυνατή, υπό το φως του ενωσιακού δικαίου, η σύσταση παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά η συνολική δυνατότητα ίδρυσής τους προϋποθέτει την αναθεώρηση του Συντάγματος».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πέρα από τα επιμέρους ζητήματα, το ισχύον Σύνταγμα «ασχολείται επισταμένα με προβλήματα του παρελθόντος, παραμένοντας όμως σιωπηλό ή φειδωλό για τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο:

  • αγνοεί την τεχνητή νοημοσύνη ενώ υποεκτιμά επιτακτικές προκλήσεις όπως η αναζήτηση προσιτής στέγης ή η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης·
  • αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τη νεότερη γενιά ενώ δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις επόμενες γενεές·
  • δεν δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης δικαστικής κρίσης, που σε πολλές περιπτώσεις, καταλήγει να διατυπώνεται μετά από πολλά έτη, ανατρέποντας εύλογες προσδοκίες των πολιτών·
  • δεν παρέχει επαρκή εχέγγυα για τη δημοσιονομική ισορροπία και βιωσιμότητα·
  • δεν κατοχυρώνει, τέλος, μια σειρά από απαραίτητους κανόνες κυβερνητικής λειτουργίας που έχουν εμπεδωθεί στη νομοθεσία και την πρακτική των τελευταίων ετών».

Απευθυνόμενος στους «γαλάζιους» βουλευτές, ο πρωθυπουργός τονίζει πως «η επικείμενη αναθεώρηση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για ένα νέο, σύγχρονο και άρτιο υπόδειγμα διακυβέρνησης».

«Είναι υποχρέωση όλων των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας να συμβάλουμε ουσιαστικά σε αυτήν τη μείζονα πρόκληση. Αυτές είναι ορισμένες μόνο βασικές σκέψεις για τις κατευθύνσεις της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη πρότασή μας μέσα στον Μάρτιο, έτσι ώστε τον Απρίλιο να ξεκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία» σημειώνει, καλώντας τα μέλη της Κ.Ο. της Ν.Δ. να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι το τέλος του μήνα.

Διαβάστε την επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τα μέλη της ΚΟ εδώ.

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