Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απεντάσσει κρίσιμες δράσεις του «Ελλάδα 2.0» για ανέργους, ευάλωτους πολίτες και τη ΔΥΠΑ

Εξηγήσεις για την απένταξη κρίσιμων παρεμβάσεων από το «Ελλάδα 2.0» ζητούν από την κυβέρνηση βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, με Κοινοβουλευτική Ερώτηση που κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών καθώς και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος, Παύλου Χρηστίδη.

Όπως επισημαίνουν, η τελευταία αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οδηγεί στην αφαίρεση συγκεκριμένων δεσμεύσεων που αφορούν άμεσα ανέργους, ευάλωτους πολίτες, τη ΔΥΠΑ και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι καταργήθηκε ο στόχος για την ένταξη 7.000 δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε προγράμματα στήριξης της απασχόλησης, ενώ στις 11 Αυγούστου 2026 ανακλήθηκε και η απόφαση ένταξης σχετικού έργου της ΔΥΠΑ, ύψους 106,166 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αφαιρέθηκε η δέσμευση για την κατάρτιση 1.000 εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, εγκαταλείφθηκε το ορόσημο για την ανακαίνιση 40 ΚΠΑ2, ενώ από το σκέλος της ενίσχυσης της μαθητείας της ΔΥΠΑ αφαιρέθηκαν στόχοι που αφορούν τον εκσυγχρονισμό εργαστηρίων, την ψηφιοποίηση μαθημάτων και την ανακαίνιση σχολών.

Αντίστοιχα, περιορίστηκαν σημαντικά οι δεσμεύσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με την αφαίρεση παρεμβάσεων που αφορούσαν Θεματικές και Πειραματικές ΣΑΕΚ και Πρότυπα ΕΠΑΛ.

«Δεν πρόκειται για απλές λογιστικές μεταβολές. Πρόκειται για πόρους και παρεμβάσεις που αφορούν ανθρώπους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τη δυνατότητα της ΔΥΠΑ και της επαγγελματικής εκπαίδευσης να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από την κυβέρνηση να καταθέσει τα στοιχεία και την αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που οδήγησαν στις αλλαγές, να εξηγήσει πού κατευθύνονται οι πόροι που αποδεσμεύονται και να διευκρινίσει εάν και με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα υλοποιηθούν τελικά οι παρεμβάσεις που αφαιρέθηκαν από το «Ελλάδα 2.0».

Την Ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευτές Παύλος Γερουλάνος, Αικατερίνη Καζάνη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς, Χριστίνα Σταρακά, Ιωάννης Τσίμαρης.