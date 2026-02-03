Καλαφάτης: Για την κυβέρνηση η επένδυση στη γνώση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά εθνική προτεραιότητα

«Η στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας είναι κομμάτι της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής που χαράξαμε και υλοποιούμε βήμα βήμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, χαιρετίζοντας σήμερα (3/2) την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Ιδρύματος Ευγενίδου.

«Για την Κυβέρνησή μας η επένδυση στη γνώση δεν είναι πολυτέλεια – είναι εθνική προτεραιότητα. Η Επιστήμη είναι το κλειδί του μέλλοντός μας. Είναι το ισχυρό χαρτί που θα μας οδηγήσει στο αύριο. Εκεί επενδύει η Ευρώπη. Εκεί επενδύουμε και στη χώρα μας. Γι΄ αυτό στο νέο παραγωγικό μοντέλο αλλά και στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο η Έρευνα, η Καινοτομία και οι νέες Τεχνολογίες, αποτελούν βασικά συστατικά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας», σημείωσε ακόμη ο κ. Καλαφάτης.

Και πρόσθεσε: «Αυξάνουμε τις επιδόσεις σε έρευνα και καινοτομία των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων όσο και του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ενισχύουμε και Αναβαθμίζουμε τις Υποδομές των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για πρώτη φορά με ένα γενναίο πρόγραμμα άνω των 370 εκατ. ευρώ, και με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια».

Αναφερόμενος στη συνεργασία δύο σημαντικών φορέων με επιστημονικό και κοινωνικό πρόσημο, όπως τόνισε, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα συνεισφέρει με το επιστημονικό προσωπικό του, την τεχνογνωσία του σε θέματα Αστρονομίας, Μετεωρολογίας, Περιβάλλοντος και Διαστημικής έρευνας, καθώς και με εξοπλισμό παρατηρήσεων και εκπαιδευτικό υλικό. To Ίδρυμα Ευγενίδου θα συνεισφέρει με την εμπειρία του στην εκλαΐκευση των επιστημών, το ανθρώπινο δυναμικό του, την αξιοποίηση του Πλανηταρίου και άλλων τεχνολογικών εργαλείων».

«Η συνεργασία αυτή», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «θέτει το πλαίσιο για την από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων με έμφαση στην εκπαίδευση μαθητών, νέων και εκπαιδευτικών σε ζητήματα επιστήμης, περιβάλλοντος και ψηφιακών τεχνολογιών, με αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, στη διάχυση έγκυρης και τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα με αναπηρία και κατοίκους απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της χώρας και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων, βιωματικών και συμπεριληπτικών δράσεων συμμετοχικής επιστήμης (Citizen Science)», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συνεχάρη τους δύο φορείς για την πρωτοβουλία διαβεβαιώνοντας ότι, «το Υπουργείο Ανάπτυξης στέκεται δίπλα στις προσπάθειές τους οι οποίες αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει τις ιδέες, έχει και τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος και ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Καθ. Ιωάννης Γκόλιας, παρουσία του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδα Δημητριάδη - Ευγενίδη.