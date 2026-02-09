Μαρινάκης: Η υπόθεση της ΓΣΕΕ αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα – Δεν θα στοχοποιήσουμε συλλογικά κανένα κόμμα

«Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αναφέρομαι και στον κ. Παναγόπουλο και σε κάθε πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (9/2).

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ ανέφερε ότι η υπόθεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδοθεί ούτε στην κυβέρνηση ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Σημείωσε, δε, ότι ο Γιώργος Παναγόπουλος ήταν (πλέον σε αναστολή) μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να υιοθετήσει την πρακτική της συλλογικής στοχοποίησης κομμάτων, λόγω ελέγχου μεμονωμένων στελεχών.

«Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένα από τα μέλη του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις με πρόσωπα που συνδέονταν με τη Νέα Δημοκρατία, κόμματα της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να ταυτίσουν ολόκληρο τον πολιτικό χώρο με τα ελεγχόμενα αυτά φυσικά πρόσωπα.

«Δεν αγγίζει άλλα πολιτικά πρόσωπα»

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα σε εξέλιξη για άλλα πολιτικά πρόσωπα και ότι κανένα από τα ελεγχόμενα πρόσωπα – πλην του κ. Παναγόπουλου – δεν έχει ή είχε πολιτική ιδιότητα.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι η κυρία Στρατινάκη δεν συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που ελέγχονται.

«Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. Τελεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζεται κανονικά ο κοινωνικός διάλογος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, τέλος, και στη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στην υπόθεση δεν επηρεάζουν τη διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Όπως σημείωσε, ο διάλογος διεξάγεται με τους κοινωνικούς εταίρους ως συλλογικά όργανα και όχι με τα φυσικά πρόσωπα που ηγούνται αυτών. «Η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, προς όφελος των εργαζομένων», κατέληξε.