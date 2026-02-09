ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Η υπόθεση της ΓΣΕΕ αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα – Δεν θα στοχοποιήσουμε συλλογικά κανένα κόμμα
Πολιτική
13:45 - 09 Φεβ 2026

Μαρινάκης: Η υπόθεση της ΓΣΕΕ αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα – Δεν θα στοχοποιήσουμε συλλογικά κανένα κόμμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αναφέρομαι και στον κ. Παναγόπουλο και σε κάθε πρόσωπο το οποίο φαίνεται να ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (9/2).  

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ ανέφερε ότι η υπόθεση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδοθεί ούτε στην κυβέρνηση ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Σημείωσε, δε, ότι ο Γιώργος Παναγόπουλος ήταν (πλέον σε αναστολή) μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να υιοθετήσει την πρακτική της συλλογικής στοχοποίησης κομμάτων, λόγω ελέγχου μεμονωμένων στελεχών.

«Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένα από τα μέλη του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις με πρόσωπα που συνδέονταν με τη Νέα Δημοκρατία, κόμματα της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να ταυτίσουν ολόκληρο τον πολιτικό χώρο με τα ελεγχόμενα αυτά φυσικά πρόσωπα.

«Δεν αγγίζει άλλα πολιτικά πρόσωπα»

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα σε εξέλιξη για άλλα πολιτικά πρόσωπα και ότι κανένα από τα ελεγχόμενα πρόσωπα – πλην του κ. Παναγόπουλου – δεν έχει ή είχε πολιτική ιδιότητα.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι η κυρία Στρατινάκη δεν συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που ελέγχονται.

«Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. Τελεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζεται κανονικά ο κοινωνικός διάλογος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, τέλος, και στη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στην υπόθεση δεν επηρεάζουν τη διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Όπως σημείωσε, ο διάλογος διεξάγεται με τους κοινωνικούς εταίρους ως συλλογικά όργανα και όχι με τα φυσικά πρόσωπα που ηγούνται αυτών. «Η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, προς όφελος των εργαζομένων», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 13:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες
Πολιτική

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων
Πολιτική

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ