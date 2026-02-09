Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία για την υπόθεση Παναγόπουλου
12:48 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα, Παναγιώτη Καψιμάλη, βρίσκεται το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που αφορά στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία ελέγχονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.  

Μετά τη διαβίβαση του φακέλου, ο Οικονομικός Εισαγγελέας διέταξε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα, ενώ ήδη η υπόθεση ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.

Τα ερευνώμενα αδικήματα είναι τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ άμεσα αναμένεται η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, και τους άλλους πέντε ελεγχόμενους.

Η ενέργεια που αναμένεται να πραγματοποιήσει πρώτα ο εισαγγελέας είναι η ενεργοποίηση της προθεσμίας για τυχόν προσφυγές από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σχετικά με τη δέσμευση των λογαριασμών και των ακινήτων τους.

Η εισαγγελική έρευνα επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση της πορείας των εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι υποψίες της Αρχής για υπεξαίρεση χρημάτων από κονδύλια εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν να αποτελέσουν βάση για ενδείξεις που θα προωθήσουν την υπόθεση σε επόμενο στάδιο.

Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση προτίθεται να ζητήσει τη συνδρομή τραπεζών, του κτηματολογίου και όλων των αρμοδίων φορέων και ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να εξεταστούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, ενδεχόμενες αγορές ακινήτων και η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας κατά την ελεγχόμενη περίοδο.

Το τελευταίο στάδιο της έρευνας θα είναι η αποστολή κλήσεων προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για την παροχή εξηγήσεων. Μετά τη συλλογή των απαντήσεων, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 13:46
