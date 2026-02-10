Γεροβασίλη κατά Καρυστιανού: Το «όλοι ίδιοι είναι» θυμίζει Χρυσή Αυγή - Καμία σχέση με Τσίπρα

Σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού επιχείρησε να θέσει η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Action24.

Όπως τόνισε, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τις κινήσεις ή τις τοποθετήσεις της κ. Καρυστιανού. Σύμφωνα με την ίδια, ο πολιτικός χώρος που επιχειρεί να εκφράσει η κ. Καρυστιανού δεν έχει καμία σχέση με το προοδευτικό μέτωπο και κινείται, όπως είπε, «δεξιότερα ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία».

Η κ. Γεροβασίλη άσκησε έντονη κριτική στις θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ιδίως σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων, χαρακτηρίζοντάς τες «άκρως συντηρητικές έως και ακροδεξιές». Ειδική αναφορά έκανε στη ρητορική του «όλοι ίδιοι είναι», υπογραμμίζοντας πως «πρόκειται για αφήγημα που έχουμε ακούσει στο παρελθόν από τη Χρυσή Αυγή».

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και στην πρόσφατη παρουσία της στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την «ΙΘΑΚΗ» στα Γιάννενα, απαντώντας εμμέσως σε σχόλια που ακολούθησαν. Με χιούμορ, σημείωσε ότι κάθισε στην πρώτη σειρά «επειδή δεν υπήρχε εξώστης», υποβαθμίζοντας τη σημασία των σεναρίων που αναπτύχθηκαν γύρω από τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Τέλος, η Όλγα Γεροβασίλη χαρακτήρισε λανθασμένη τη συζήτηση που άνοιξε μετά την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα της κεντροαριστεράς, σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές ισορροπίες στον προοδευτικό χώρο παραμένουν ρευστές.