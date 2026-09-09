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ΠΑΣΟΚ: Άδειασμα» Τσίπρα στον Σιακαντάρη – «Τώρα δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν
Πολιτική
21:15 - 09 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Άδειασμα» Τσίπρα στον Σιακαντάρη – «Τώρα δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν

Reporter.gr Newsroom
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Μόλις ο κ. Σιακαντάρης άρχισε να «μαρτυράει» τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία … δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν, αναφέρει σε ανακοίνωση του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στο σχόλιο του το γραφείο Τύπου αναφέρει για τον Γιώργο Σιακαντάρη: Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα.

Σήμερα μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Σιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματος του.

Μόλις ο κ. Σιακαντάρηςπου άρχισε να «μαρτυράει» τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, … δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν. «Κατέβασαν» μάλιστα το όνομα του από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου.

Μόνο που η αλήθεια είναι επίμονη και στις 13 Ιουλίου σε δεκάδες ειδησεογραφικά sites αναμεταδίδεται η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος Τσίπρα. Στους «400 του Τσίπρα» όπως τιτλοφορούν πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κ. Σιακαντάρης φιγουράρει στη θέση 322.

Σας παραθέτουμε μερικά για τον ιστορικό του μέλλοντος:

https://www.efsyn.gr/politiki/1426048/oi-400-toy-alexi-tsipra-i-synthesi-toy-ethnikoy-symvoylioy-tis-elas/

https://www.powergame.gr/politiki/1386125/poioi-einai-oi-400-pou-stelechonoun-to-ethniko-symvoulio-tis-elas/

https://www.tanea.gr/2026/07/13/politics/al-tsipras-ayti-einai-i-synthesi-tou-ethnikou-symvouliou-tis-elas/

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