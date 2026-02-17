ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ, αλλά ούτε και μεταξύ τους
Πολιτική
12:09 - 17 Φεβ 2026

Χατζηδάκης: Δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ, αλλά ούτε και μεταξύ τους  

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Κανένας δεν έχει μείνει στην πολιτική επειδή έβριζε τους απέναντι», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην κόντρα και τις αλληλομηνύσεις μεταξύ του Υπ. Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.  

«Το τελευταίο διάστημα που είμαι στη Βουλή, όποτε πάω να μιλήσω από την αρχή της τοποθέτησής μου μέχρι και το τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς σχολιάζοντας. Εγώ όμως συνεχίζω να μιλάω, δεν είμαι για αυτό το σπορ», ανέφερε ακόμη, σημειώνοντας ότι «παντού υπάρχουν κάποιοι γραφικοί που επιτρέπουν στον εαυτό τους αυτές τις ακρότητες».

«Νομίζω υποχρέωσή μας είναι να μένουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε υψηλό επίπεδο. Από την άλλη, όταν κάποιος επιτίθεται και διακόπτει συνεχώς με οξύτατες και προσβλητικές εκφράσεις, από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον απέναντι να αυτοσυγκρατείται και να δίνει πάντοτε τόπο στην οργή», υποστήριξε και αναρωτήθηκε: «Όταν σε λέει όπως είπε τον κ. Γεωργιάδη, να πεις "ευχαριστώ πολύ, έχετε δίκιο";»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgh3m945ho01?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Η επιλογή δεν είναι μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς, αλλά μεταξύ ορθολογισμού και ανορθολογισμού»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις πιθανές συνεργασίες στις επόμενες εκλογές του 2027, με τον κ. Χατζηδάκη να επισημαίνει πως «είμαστε κυρίαρχος λαός και θα κάνουμε τις επιλογές μας».

«Αυτήν την ώρα, όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, η επιλογή τελικά δεν είναι μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς. Είναι μεταξύ ορθολογισμού και ανορθολογισμού. Ό,τι και να καταλογίζεις στη ΝΔ, είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να δουλέψει συστηματικά, παράγοντας αποτελέσματα και ακολουθώντας ευρωπαϊκές πολιτικές. Από την άλλη πλευρά έχεις άκρατη δημαγωγία, υπερβολές, τοξικότητα, θεωρίες συνωμοσίας, αντιλήψεις που αντανακλούν ψεκασμένες θεωρίες», δήλωσε αμέσως μετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ερωτηθείς ποιον άλλον θα τοποθετούσε στις δυνάμεις του ορθολογισμού, ο ίδιος απάντησε «εν μέρει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως έχει ροπή να εγκαταλείπει τον εαυτό του ως κόμμα της Κεντροαριστεράς και να ρέπει προς την υπερβολή».

«Το πρόβλημα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα είναι ότι η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς να σπαταληθούν οι θυσίες και οι προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια», είπε ακόμη.

Και προσέθεσε:

«Δεν θέλει κανένας να συνεργαστεί με τη ΝΔ, αλλά δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους. Εδώ αποδεικνύεται αυτό περί ανορθολογισμού: είσαι υπέρ της απλής αναλογικής, αυτή μαθηματικά οδηγεί σε συνεργασίες, αυτοί δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους, επομένως πού πάει το πράγμα; Πώς θέλουν να κυβερνήσουν ως εναλλακτική λύση για τη χώρα, όταν το μόνο στο οποίο ασκούνται είναι σε έναν εμφύλιο πετροπόλεμο;», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgh3w76gzhnl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο
Πολιτική

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι &amp; συνεργασίες
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 15:15

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% σε πετρέλαιο και αέριο – Άνοδος για μέταλλα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 15:01

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 14:52

ΤτΕ: Άλμα 64,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' τρίμηνο του 2026

Νομίσματα
25/05/2026 - 14:52

Σταθεροποίηση στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Πέριξ των $77.000 το Bitcoin

Οικονομία
25/05/2026 - 14:37

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:10

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:07

Πάπας Λέων: Ηχηρές προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί τη συγκρίνει με τον «Πύργο της Βαβέλ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/05/2026 - 13:55

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο – Αιχμή το οικιστικό συγκρότημα Ορεστιάδας

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Ακίνητα
25/05/2026 - 13:49

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

Πολιτική
25/05/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Θα απαντήσουμε όταν λάβουμε την επιστολή Κοβέσι – Καμία έκπτωση σε κυριαρχικά δικαιώματα

Magazino
25/05/2026 - 13:18

Κάννες 2026: Ο Χρυσός Φοίνικας στο Fjord του Cristian Mungiu - Όλα τα βραβεία

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:18

Πονηριές

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 13:15

MEGA BROKERS: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ειδήσεις
25/05/2026 - 13:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
25/05/2026 - 13:08

Η «Συντροφιά» του Μπαρτζώκα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:04

Μια θλιβερή και αντιφατική παρακαταθήκη

Ναυτιλία
25/05/2026 - 13:03

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:51

FAO: Το Ορμούζ «φέρνει» πιο κοντά την επισιτιστική κρίση - Επάρκεια για μόλις 6-12 μήνες

Τεχνολογία
25/05/2026 - 12:45

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

Πολιτική
25/05/2026 - 12:30

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ