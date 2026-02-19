Καφούρος (βουλευτής ΝΔ): Να χαρακτηριστούν «απάτητες» οι παραλίες νησιών με λιγότερους από 500 κατοίκους

Σε κατάθεση προτεινόμενης τροπολογίας προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, προχώρησε ο Βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Μάρκος Καφούρος, με στόχο τη θεσμική θωράκιση του αιγιαλού σε μικρά νησιά ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Όπως εξηγεί ο κ. Καφούρος, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 2967/06-02-2026 εγγράφου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της κοινοβουλευτικής Αναφοράς που κατέθεσε ο ίδιος στις 9 Φεβρουαρίου.

Κατόπιν αυτών, εκδόθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 21/17-02-2026 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με το οποίο ανεστάλη η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στις παραλίες «Ιταλίδα» και «Πορί» στο Άνω Κουφονήσι.

Ο κ. Καφούρος επισημαίνει ότι «η εξέλιξη αυτή διασφάλισε άμεσα την προστασία των συγκεκριμένων παραλιών, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη θέσπισης ενός σταθερού πλαισίου, ώστε παρόμοια ζητήματα να αντιμετωπίζονται με σαφή και ενιαίο τρόπο».

Για τον λόγο αυτό, με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τον χαρακτηρισμό ως «απάτητων» των παραλιών μικρών νησιών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων, με στόχο την αποτροπή δραστηριοτήτων που αλλοιώνουν τον φυσικό χαρακτήρα των ακτών και την ενίσχυση της προστασίας τους με μόνιμο θεσμικό τρόπο.

Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, «η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου που διασφαλίζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των παραλιών και τη βιώσιμη προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών».