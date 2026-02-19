ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καφούρος (βουλευτής ΝΔ): Να χαρακτηριστούν «απάτητες» οι παραλίες νησιών με λιγότερους από 500 κατοίκους
Πολιτική
13:18 - 19 Φεβ 2026

Καφούρος (βουλευτής ΝΔ): Να χαρακτηριστούν «απάτητες» οι παραλίες νησιών με λιγότερους από 500 κατοίκους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κατάθεση προτεινόμενης τροπολογίας προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, προχώρησε ο Βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Μάρκος Καφούρος, με στόχο τη θεσμική θωράκιση του αιγιαλού σε μικρά νησιά ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας.  

Όπως εξηγεί ο κ. Καφούρος, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 2967/06-02-2026 εγγράφου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της κοινοβουλευτικής Αναφοράς που κατέθεσε ο ίδιος στις 9 Φεβρουαρίου.

Κατόπιν αυτών, εκδόθηκε το υπ’ αρ. πρωτ. 21/17-02-2026 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με το οποίο ανεστάλη η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στις παραλίες «Ιταλίδα» και «Πορί» στο Άνω Κουφονήσι.

Ο κ. Καφούρος επισημαίνει ότι «η εξέλιξη αυτή διασφάλισε άμεσα την προστασία των συγκεκριμένων παραλιών, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη θέσπισης ενός σταθερού πλαισίου, ώστε παρόμοια ζητήματα να αντιμετωπίζονται με σαφή και ενιαίο τρόπο».

Για τον λόγο αυτό, με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τον χαρακτηρισμό ως «απάτητων» των παραλιών μικρών νησιών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων, με στόχο την αποτροπή δραστηριοτήτων που αλλοιώνουν τον φυσικό χαρακτήρα των ακτών και την ενίσχυση της προστασίας τους με μόνιμο θεσμικό τρόπο.

Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, «η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου που διασφαλίζει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των παραλιών και τη βιώσιμη προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ
Πολιτική

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά
Οικονομία

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο
Πολιτική

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: 3 με 5 Ιουνίου η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Πολιτική
26/05/2026 - 19:55

Ο Τσίπρας παρουσιάζει το νέο κόμμα - Ποιοι δίνουν το παρών - Δείτε live

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ