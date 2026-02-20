Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος καταναλωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Πολιτική
18:03 - 20 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, για έλεγχο της αγοράς με παρατηρητήριο τιμών, για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την αύξηση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών επεσήμανε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος στις επισκέψεις του στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και στην Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου.

«Υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης όμως επιλέγει να στηρίξει την ακρίβεια, εις βάρος και των καταναλωτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπόρων που βλέπουν τον τζίρο να πέφτει 40%» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος και επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή Πολιτεία ώστε να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια.

Επίσης επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αύξηση του εισοδήματος με συλλογικές συμβάσεις, επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και στις μικροπιστώσεις για τους εμπόρους. Ανέφερε δε, τις δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν κατατεθεί σε σχέδιο νόμου στη Βουλή για τη μείωση έως και αναστολή των έμμεσων φόρων και τη λειτουργία παρατηρητηρίου τιμών από το χωράφι στο ράφι με έλεγχο του ποσοστού κέρδους των μεσαζόντων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε, συνομίλησε και άκουσε τα προβλήματα και τις αγωνίες του εμπορικού κόσμου, με εμπόρους και αλιείς, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΚΑΑ, Νίκο Λυμπέρη, και τον πρόεδρο της Ιχθυαγοράς, Γεράσιμο Μανταλβάνο.

Στις συναντήσεις εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Β΄ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νίκος Παππάς, η αν. Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά, τα μέλη της ΠΓ, Ράνια Σβίγκου και Διονυσία Στεφάτου, ο συντονιστής του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής, Γιώργος Θωμόπουλος, και η συντονίστρια της ΝΕ Α’ Αθηνών, Μαρία Αγγελική Παπανδρικοπούλου.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου αναφέρει: «Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, εδώ στον Ρέντη, είναι ένας κρίσιμος κρίκος στην αγορά της χώρας μας και πρέπει να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας διαφάνειας.

Η κεντρική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δύο άξονες:

Παρατηρητήριο τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή και μείωση των έμμεσων φόρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Τα δεδομένα της αγοράς πρέπει να είναι δημόσια στη διάθεση της Πολιτείας για να γίνονται αξιόπιστοι έλεγχοι, να μην αυξάνεται το κόστος για τους εμπόρους και τους παραγωγούς και να έχει και ο καταναλωτής φτηνές τιμές.

Να αντιμετωπιστούν τα πολύ μεγάλα κόστη στην ενέργεια και στις μεταφορές και στο κύκλωμα των μεσαζόντων.

Υπάρχουν λύσεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.

Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, επιλέγει μονοσήμαντα και μονόπλευρα να στηρίξει την ακρίβεια εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Απαιτείται μια ισχυρή Πολιτεία με θεσμούς διαφάνειας, παρατηρητήριο τιμών και ιχνηλασιμότητα για να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια».

Η δήλωση από τη Βαρβάκειο:

Φάμελλος από Βαρβάκειο: Να υλοποιηθούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια

«Η επίσκεψη μας σήμερα στη Βαρβάκειο Αγορά είχε ως βασικό αντικείμενο το κόστος του σαρακοστιανού τραπεζιού και της Καθαράς Δευτέρας.

Διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κάμψη στην αγοραστική δύναμη αλλά και στον τζίρο των καταστημάτων της Βαρβακείου, που είναι η καρδιά της αγοράς.

Εδώ είναι η βασική λιανική αγορά για προϊόντα αλιείας. Όταν η κάμψη αυτή φτάνει στο 40%, δεν είναι απλά καμπανάκι, είναι συναγερμός.

Υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης γιατί δεν υπάρχει εισόδημα στους πολίτες. Είτε μισθωτοί, είτε αγρότες, είτε συνταξιούχοι, είτε επαγγελματίες, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλότατο κόστος, αν προσθέσετε και την ενέργεια, τη στέγη, τα τραπεζικά προϊόντα που πλήττουν ταυτόχρονα και τους καταναλωτές, αλλά και τους εμπόρους.

Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.

Απαιτείται να εφαρμοστεί άμεσα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής αλλά και στα φάρμακα. Να υπάρχει, προφανώς, έλεγχος της αγοράς με παρατηρητήριο τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Να ενισχυθεί ο πλουραλισμός της αγοράς κι όχι μόνο οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις των μεγάλων αλυσίδων.

Και να υπάρχει αύξηση του εισοδήματος και με συλλογικές συμβάσεις, με τις συντάξεις και τον 13ο και 14ο μισθό αλλά προφανώς και με μικροπιστώσεις για τους εμπόρους.

Δεν μπορεί να επιβιώσει η κοινωνία, να κάνει Καθαρά Δευτέρα, να σηκώσει ψηλά τον αετό αν δεν λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας που μαστίζει και την αγορά και τα νοικοκυριά».

