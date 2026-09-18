Συνάντηση Τασούλα – Μητσοτάκη με Βασιλιά Μπαχρέιν: Στήριξη της Ελλάδας απέναντι στο Ιράν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Hamad bin Isa Al Khalifa, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα, ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου τον υποδέχθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνοντας την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς το Μπαχρέιν έναντι του Ιράν.

O κ. Τασούλας αναφέρθηκε στους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού που συνδέουν την Ελλάδα και το Μπαχρέιν, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάθος και δυναμική ενώ τόνισε ότι η σημερινή συνάντηση με τον Βασιλέα σηματοδοτεί την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, καθώς και για ανταλλαγή απόψεων για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και η διεθνής κοινότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς το Μπαχρέιν και τον λαό του απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν τις οποίες και καταδίκασε κατηγορηματικά, ενώ τόνισε και τη σταθερή θέση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, την προστασία των αμάχων αλλά και των κρίσιμων πολιτικών και ενεργειακών υποδομών.

Αναφέρθηκε στη σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου, τη στρατηγική σημασία της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών και, ειδικότερα, των Στενών του Ορμούζ, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για την παγκόσμια οικονομία, τις ενεργειακές αγορές και τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας έκανε αναφορά στη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την αδήριτη ανάγκη να γίνεται πλήρως σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, για την περιφερειακή και θαλάσσια ασφάλεια.

Αναφορικά με την στενή συνεργασία των δύο χωρών στον ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η σύμπτωση προτεραιοτήτων κατά τις τρέχουσες θητείες της Ελλάδας και του Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση κοινών στόχων.

Επιπλέον, εξέφρασε ειλικρινή εκτίμηση για τη σταθερή, αντικειμενική και εποικοδομητική στάση του Μπαχρέιν σε ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα εντός του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Περαιτέρω, επισήμανε την πάγια υποστήριξη της Ελλάδας στην εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μπαχρέιν και με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, διαβεβαιώνοντας ότι κατά την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027, η υποστήριξη αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην δραστήρια ελληνική κοινότητα στο Μπαχρέιν, η οποία αποτελεί έναν ζωντανό και σταθερό σύνδεσμο μεταξύ των δύο λαών.

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν Hamad bin Isa Al Khalifa, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη θερμή υποδοχή και εξήρε τη διαχρονικότητα και το βάρος του ελληνικού πολιτισμού και των αξιών του καθώς και τη συμβολή του στον πολιτισμό παγκοσμίως.

Τόνισε ότι οι δεσμοί των δύο χωρών είναι παλαιότεροι από αυτούς που καταγράφονται στα έγγραφα και στα βιβλία ιστορίας, αφού οι Έλληνες γνώριζαν τη χώρα ως «Τύλο» πριν από 23 αιώνες και τα ίχνη της συνάντησης των δύο πολιτισμών παραμένουν ορατά μέχρι σήμερα. Αποτελούν δε το θεμέλιο για την οικοδόμηση μια νέας σχέσης στη σύγχρονη εποχή προς όφελος των λαών των δύο χωρών.

Μίλησε για τη σημασία του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών για την παγκόσμια ειρήνη, ενώ αναφέρθηκε και από πλευράς του στην κρίσιμη χρονική γεωπολιτική συγκυρία που διανύουμε, η οποία χαρακτηρίζεται από σοβαρές και αυξανόμενες προκλήσεις. Εξέφρασε την εκτίμησή του για τις θέσεις αρχών της Ελλάδας που εδράζονται στον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Καταληκτικά, εξέφρασε προσδοκία για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Μητσοτάκης: «Απόλυτη δέσμευση» της Ελλάδας για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη - Al Khalifa συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα των επενδύσεων και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας.

Έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μεγαλειότατε, είναι πραγματική χαρά να σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που βρήκατε τον χρόνο να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή.

Θα ήθελα να επαναλάβω, για ακόμη μια φορά, την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά την ασφάλειά σας και την εδαφική σας ακεραιότητα, υπό το πρίσμα των γεγονότων των τελευταίων μηνών, αλλά και να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας.

Επομένως, προσβλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ εκ νέου θερμά που αφιερώσατε χρόνο για να επισκεφθείτε την Ελλάδα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Cszh547WeV4}