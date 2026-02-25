Αιχμηρή απάντηση Μαξίμου προς Σαμαρά: Συνήθεις, εκτός πραγματικότητας, τοποθετήσεις
16:15 - 25 Φεβ 2026

Αιχμηρή απάντηση Μαξίμου προς Σαμαρά: Συνήθεις, εκτός πραγματικότητας, τοποθετήσεις

Reporter.gr Newsroom
Ως «συνήθεις, εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις» χαρακτήρισαν κυβερνητικοί κύκλοι τις ενστάσεις που διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σχετικά με τις συμφωνίες με τη Chevron και την εξέλιξη του έργου με την πόντιση του καλωδίου ανοιχτά της Κάσου.  

Αναφορικά με τη σύμβαση με τη Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και τις αιχμές του κ. Σαμαρά ότι τίθενται εν αμφιβόλω τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν:

«Ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης έχει εκκινήσει, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου.

Όσον αφορά στην ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, οι κύκλοι της κυβέρνησης παραπέμπουν στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος, όπως σημειώνουν, «προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του».

