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ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται
Φορολογία
17:38 - 24 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Reporter.gr Newsroom
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Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Ε.2029/2026), παρέχονται διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό δασμό 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές.

Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2026, τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Πώς υπολογίζεται ο δασμός

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Παραδείγματα:

  • Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.
  • Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Τι δεν αλλάζει:

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται:

  • Κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).
  • Κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 17:51
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