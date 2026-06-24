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Ζωντανά από το Καλέντζι Αχαΐας: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Παπανδρέου
Πολιτική
18:55 - 24 Ιουν 2026

Ζωντανά από το Καλέντζι Αχαΐας: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Reporter.gr Newsroom
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Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του σπουδαίου πολιτικού που έδωσε περιεχόμενο στην «κοινωνική δικαιοσύνη», τη «λαϊκή συμμετοχή», την «εθνική αξιοπρέπεια».

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 19:00, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας.

Δείτε live

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

19:00 έναρξη Χαιρετισμοί Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου

Αφιερωματικό βίντεο Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές

Μιλούν για τον Ανδρέα: –Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας –Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής



Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 18:58
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