Ζωντανά από το Καλέντζι Αχαΐας: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Παπανδρέου

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 19:00, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας.
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Το πρόγραμμα αναλυτικά:
19:00 έναρξη Χαιρετισμοί Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου
Αφιερωματικό βίντεο Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές
Μιλούν για τον Ανδρέα: –Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας –Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.
Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής