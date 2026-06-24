Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Στην Ολομέλεια της Βουλής κατατίθεται την Πέμπτη (25/6), το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν μόνο γύρο, έλαβε την έγκριση της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία επί της αρχής, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ της πρότασης, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας την καταψήφισαν. Το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Υπερασπιζόμενος τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος υποστήριξε ότι η εκλογή των αιρετών σε έναν γύρο μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών και να προσδώσει ισχυρότερη πολιτική νομιμοποίηση στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες.

Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα αναμένεται να ενθαρρύνει τις προεκλογικές συνεργασίες, τη συγκρότηση κοινών ψηφοδελτίων και τον προγραμματικό διάλογο πριν από τις εκλογές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία αυτή είναι πιο ουσιαστική από τις διαπραγματεύσεις και τις πολιτικές συνεννοήσεις που συνήθως αναπτύσσονται στο διάστημα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Παράλληλα, ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι έχει έρθει η στιγμή να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για τη μεταφορά ορισμένων ευθυνών από το κεντρικό κράτος προς τις αυτοδιοικητικές αρχές.

Ως παράδειγμα ανέφερε τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, εκφράζοντας την άποψη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο η διαχείρισή τους να περάσει στην Περιφέρεια Αττικής, κατά το πρότυπο του οργανισμού Transport for London που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Μητροπολιτικού Δήμου του Λονδίνου.

Ωστόσο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν αποτελεί πάντα την ενδεδειγμένη λύση. Αναφερόμενος στα κατά καιρούς αιτήματα της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για ανάληψη της διαχείρισης των Κέντρων Υγείας, δήλωσε ότι δεν έχει πειστεί πως οι συγκεκριμένες δομές θα λειτουργούσαν αποτελεσματικότερα εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για σύνθετα ζητήματα που απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση, καθώς κάθε μεταφορά αρμοδιοτήτων συνεπάγεται σημαντικές πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις.