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Ρούτε: 500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Ιταλία για επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Ειδήσεις
18:42 - 24 Ιουν 2026

Ρούτε: 500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Ιταλία για επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σήμερα (24/6) ότι η Ρώμη επέτρεψε την απογείωση 500 αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία κατά τη διάρκεια των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.        

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο Fox News το βράδυ της Τρίτης (23/6), λίγο πριν από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ο Ρούτε ανέφερε επίσης:

«Χώρα μετά τη χώρα, σύμμαχος μετά τον σύμμαχο… έχουν διαθέσει τις βάσεις τους… Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες, -μεταξύ 4.000 και 5.000- αεροσκάφη απογειώθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για να υποστηρίξουν την Επιχείρηση “Επική Οργή”».

Στο ίδιο φόντο πρόσθεσε ότι: «Η Ευρώπη αποτελεί πλατφόρμα προβολής ισχύος για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Αντιδράσεις στην Ιταλία

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι είχε προηγουμένως δηλώσει ότι από τις ιταλικές αεροπορικές βάσεις θα επιτρέπονται μόνο πτήσεις υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τη διμερή συνθήκη που διέπει τη χρήση των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιταλία.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δηλώσεις του Ρούτε προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο. «Μόνο πτήσεις που συμμορφώνονται με τις συνθήκες· τα όσα είπε ο Ρούτε είναι απολύτως ανακριβή», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Sole 24 Ore.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση της χώρας δεν πείστηκε. «Η Μελόνι εξαπάτησε τους Ιταλούς και το κοινοβούλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Άντζελο Μπονελί, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Η Μελόνι πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει τι συνέβη και να ενημερώσει το κοινοβούλιο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους για αυτό που θεωρεί ως ανεπαρκή στήριξη στην αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν, γνωστή και ως «Επιχείρηση Επική Οργή».

Πέρα από την Ιταλία, ο Ρούτε εξήρε και τη Ρουμανία, σημειώνοντας ότι το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου μείωσε την εμπορική κίνηση, καθώς οι επιχειρήσεις ανεφοδιασμού στρατιωτικών αεροσκαφών απαιτούσαν πρόσθετη χωρητικότητα.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε επίσης τη χρηματοδοτική συμβολή των ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ «τεράστια» και «εντυπωσιακή», χωρίς ωστόσο να παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει την απόσυρση μέρους των στρατευμάτων της από την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει στην ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από τους Ευρωπαίους για την ασφάλειά τους.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ρούτε σχολίασε και την έκβαση του πολέμου καθώς και την πορεία των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος [Τραμπ], όσον αφορά το Ιράν, έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει. Πιστεύω επίσης ότι έχει δίκιο να προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 18:49
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