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Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε
Πολιτική
16:54 - 24 Ιουν 2026

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Reporter.gr Newsroom
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Καμία πολιτική ή θεσμική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του ευρωπαϊκού εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας πως η διαδικασία ακολουθήθηκε «αυστηρά όπως προβλέπεται» και ότι οι Αρχές λειτουργούν ανεξάρτητα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της επικαιρότητας, από την υπόθεση Αβραμόπουλου και τις κατηγορίες περί διαφθοράς, μέχρι την Ασημακοπούλου, τον νόμο Κατσέλη και τα «κόκκινα» δάνεια, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση «δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη» και απορρίπτοντας τα περί πολιτικής σκοπιμότητας.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία εμπλοκή στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλματος, τονίζοντας ότι «εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα» και ότι «ούτε θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

Για τις εξηγήσεις του κ. Αβραμόπουλου σημείωσε ότι «φαίνονται πειστικές οι απαντήσεις του», διευκρινίζοντας όμως ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να αξιολογήσει μια δικαστική υπόθεση.

Παράλληλα, κάλεσε σε αποφυγή «τηλεδικαστηρίων», λέγοντας ότι «όταν μας καλούν οι Αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε» και ότι «η αλήθεια στο τέλος επικρατεί».

Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραίτησης ή αποκλεισμού του κ. Αβραμόπουλου από τα ψηφοδέλτια, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός».

Για την υπόθεση Ασημακοπούλου

Απαντώντας στην αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας τεχνητού αφηγήματος:
«Η αντιπολίτευση αθροίζει μια σειρά από υποθέσεις… για να φτιάξει αφήγημα διαφθοράς», είπε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση Ασημακοπούλου κρίνεται πλέον σε δεύτερο βαθμό και ότι η κυβέρνηση «σέβεται απόλυτα τη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να γίνεται με μέτρο: «Το να βάζουμε ανθρώπους απέναντι σαν να είναι έμποροι ναρκωτικών… χάνουν οι λέξεις το νόημά τους».

Για τον νόμο Κατσέλη και τη νέα ρύθμιση

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε ότι η κυβέρνηση έφερε τη ρύθμιση λόγω των εκλογών του 2027, εξηγώντας ότι η διάταξη προετοιμαζόταν εβδομάδες πριν.

Τόνισε ότι η νέα ρύθμιση «δίνει ανάσα» σε χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οι τόκοι θα υπολογίζονται μηνιαίως και όχι επί του κεφαλαίου, ενώ «όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω μήνες, αυτό θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο».

Για την κριτική Τσίπρα στα κόκκινα δάνεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι επί της προηγούμενης κυβέρνησης, καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιερώθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί,
και δόθηκαν δάνεια σε funds.

Αντίθετα, για την κυβερνητική πολιτική ανέφερε ότι τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν από 75,4 δισ. σε 5,7 δισ., ενώ το ποσοστό τους έπεσε από 43,6% στο 3,3%.

Επιπλέον, 62.600 πολίτες εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με συνολικές οφειλές 19,21 δισ. ευρώ.

Κατέληξε ότι πρέπει να υπάρχει «διαβάθμιση» και ότι η πολιτεία οφείλει να επιβραβεύει όσους πληρώνουν με συνέπεια.
«Δεν λέω ότι όποιος δεν πληρώνει είναι στρατηγικός κακοπληρωτής, αλλά πρέπει να επιβραβεύσουμε και αυτούς που πληρώνουν» κατέληξε.

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