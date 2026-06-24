ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια
Ειδήσεις
19:20 - 24 Ιουν 2026

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα (24/6) στη βόρεια Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS).

Πιο συγκεκριμένα, το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια της κοινότητας Ρέντγουντ Βάλεϊ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων από το Σαν Φρανσίσκο.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μεχρί στιγμής, σύμφωνα με το CBS, δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια
Πολιτική

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή
Ειδήσεις

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο
Ειδήσεις

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά
Ειδήσεις

Συντριβή B-52 στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνιας: 8 μέλη του πληρώματος νεκρά

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Ειδήσεις

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»
Ειδήσεις

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:50

Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 19:33

Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές - Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:20

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια

Πολιτική
24/06/2026 - 19:07

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια

Πολιτική
24/06/2026 - 18:55

Ζωντανά από το Καλέντζι Αχαΐας: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα Παπανδρέου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 18:45

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:42

O Ρούτε άναψε φωτιές στη Μελόνι: Αφετηρία επιθέσεων στο Ιράν οι βάσεις στην Ιταλία

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 16:50

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:47

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
24/06/2026 - 16:44

BYD: θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:26

Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις

Πολιτική
24/06/2026 - 16:20

Θεοδωρικάκος: Διάλογος με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να μειωθούν οι τιμές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 16:18

Bloomberg: Οι όροι της ΕΕ για την έγκριση εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount

Ανακοινώσεις
24/06/2026 - 16:05

PREMIA: Πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού των €100 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ