Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα (24/6) στη βόρεια Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS).

Πιο συγκεκριμένα, το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια της κοινότητας Ρέντγουντ Βάλεϊ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων από το Σαν Φρανσίσκο.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για την αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μεχρί στιγμής, σύμφωνα με το CBS, δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.