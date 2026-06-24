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Η Golden Star Ferries διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς
Ναυτιλία
07:01 - 24 Ιουν 2026

Η Golden Star Ferries διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η ακτοπλοϊκή Golden Star Ferries προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων και πληροφοριών που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με ενδεχόμενο εξαγοράς της εταιρείας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σχετικά σενάρια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία απευθύνεται στο επιβατικό κοινό, στις τοπικές κοινωνίες των νησιών που εξυπηρετεί, στους συνεργάτες της και στους τουριστικούς φορείς, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται ζήτημα αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή μεταβίβασης της εταιρείας.

Η διοίκηση της Golden Star Ferries υπογραμμίζει ότι η δραστηριότητά της συνεχίζεται απρόσκοπτα, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του επιχειρησιακού και επενδυτικού της σχεδιασμού. Παράλληλα, τονίζεται ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και τις νησιωτικές κοινωνίες.

Η παρέμβαση της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική ακτοπλοΐα βρίσκεται σε φάση ανακατατάξεων, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από επενδύσεις, ανανεώσεις στόλων και επιχειρηματικές κινήσεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανές εξαγορές ή αλλαγές μετοχικής σύνθεσης δημιούργησαν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της εταιρείας.

Η Golden Star Ferries, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες πληροφορίες και επαναβεβαιώνει τη στρατηγική της πορεία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η εταιρεία διατηρεί σταθερή τη δέσμευσή της απέναντι στους κατοίκους των νησιών, στους επισκέπτες και στους επαγγελματίες που εξυπηρετούνται από τα δρομολόγιά της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολυετή παρουσία της εταιρείας στην ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τις τοπικές κοινωνίες και το επιβατικό κοινό. Η διοίκηση τονίζει ότι η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη ευθύνη της και παραμένει βασικός οδηγός των αποφάσεών της.

Με τη δημόσια τοποθέτησή της, η Golden Star Ferries επιδιώκει να βάλει τέλος στη φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα και να διαβεβαιώσει την αγορά ότι συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, χωρίς αλλαγές στον σχεδιασμό και τη στρατηγική της.

Η εταιρεία κλείνει την ανακοίνωσή της ευχαριστώντας επιβάτες, συνεργάτες και τοπικές κοινωνίες για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να συνεχίσει να εξυπηρετεί με συνέπεια τις ακτοπλοϊκές ανάγκες της χώρας.

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