Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Με την σταθερή υποστήριξη της ΕΕΕ +2,8% (κοντά στα ιστορικά υψηλά των 55,75 ευρώ), τη συνδρομή των βιομηχανικών ΤΙΤΑΝ +0,9%, AKTR +0.9%, αλλά και μετοχών όπως του ΟΤΕ +1%, BOCHGR +1.4%, ο ΓΔ παρέμεινε στη διακύμανση μεταξύ 2468-2495 μονάδων την Τετάρτη (24/6). Τελικά, έκλεισε στις 2470 -0,07% εξαιτίας σημαντικών εντολών πώλησης που βγήκαν στις δημοπρασίες.

Εξαιρετικής σημασίας και η νέα συμφωνία (με διπλασιασμό ποσοτήτων) LNG που υπέγραψε η Atlantic See (στην οποία μετέχει ο AKTR ) με τις αμερικανικές αρχές με προβλεπόμενα έσοδα ύψους 9 δις από το 2030 και μετά.

Υποχώρηση για την Optima -1,8% λόγω της αποκοπής μερίσματος αλλά και για τις CREDIA -1,7%, ΑΛΦΑ -1,3%, ΕΥΡΩΒ -1,2%, MTLN -1%, ΒΙΟ -0.9%, σε μία συνεδρίαση χαμηλότερου τζίρου στα 275 εκ. με την απουσία και των μεγάλων χθεσινών πακέτων που πέρασαν σε CENER και ΔΕΗ.

Σχετικά αδύναμη η μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM +0,2% και κυριότερες μεταβολές σε ΚΡΙ +4.5% στις παρυφές πλέον των 30 ευρώ, ανοδικά τα λιμάνια με ΟΛΠ +7.3%, ΟΛΘ +1%. Αντίθετη κίνηση σε ΦΡΛΚ -2%, ΑΛΜΥ -1.5% -μετά την χθεσινή προσπάθεια για ανοδική διάσπαση των 6 ευρώ, INTEK -1.5%, INTKA -1.3%. Θετικό ξεκίνημα για τον ΑΔΜΗΕ (υψηλό στο +3,8% κλείσιμο στο 0) παρά την εισαγωγή των νέων 131 εκ. μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ σε ένα copy paste σενάριο με αυτό της ΔΕΗ.

Ανοδικό ξέσπασμα για την ΥΚΝΟΤ +5.5% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση στην εταιρία που πρώτη επιχείρησε την μετατροπή της από εταιρία yachting σε μικρή ναυτιλιακή, για έναν υπό διαμόρφωση κλάδο που όπως παρατηρούμε και με την είσοδο της SB αλλά και το δηλωμένο ενδιαφέρον άλλων Ελλήνων εφοπλιστών μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές και για την αγορά αλλά και για τις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρίες.

Πτωτικά οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες (ενδεικτικά Dax -1% / MIB -0.5%) , ελαφρώς ανοδικά τα futures στις ΗΠΑ με τα βλέμματα στραμμένα στον Nasdaq (futures +0.35%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης