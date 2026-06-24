BYD: θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026

Οκτώ πρεμιέρες μοντέλων, από παγκόσμιες παρουσιάσεις έως λανσαρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο του Ομίλου BYD σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του παγκόσμιου αυτοκινητιστικού ημερολογίου.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του θα βρεθεί η premium μάρκα DENZA, καθώς το Goodwood Festival of Speed θα αποτελέσει τη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα δύο νέων μοντέλων, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα για ένα ακόμη, ενώ παράλληλα θα σηματοδοτήσει και την επίσημη είσοδο της μάρκας στη βρετανική αγορά.

Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την BYD, καθώς ένα από τα μικρότερα μοντέλα του περιπτέρου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες νέες προτάσεις για τους Βρετανούς αγοραστές. Το DOLPHIN G DM-i εισέρχεται στην κατηγορία των supermini, συνδυάζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία plug-in hybrid DM-i, μοναδική στην κατηγορία του, με κορυφαία πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες.

Η YANGWANG θα αφήσει επίσης το δικό της αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά επί βρετανικού εδάφους το U9 Xtreme, το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο. Δίπλα του θα βρεθούν το εντυπωσιακό U8L, ένα 4θέσιο, πολυτελές SUV που διαθέτει ακόμη και δυνατότητα πλεύσης στο νερό, καθώς και η executive λιμουζίνα U7.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μία παρουσίαση νέων προϊόντων. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων. Με οκτώ πρεμιέρες από τρεις διακριτές μάρκες, ο Όμιλος BYD αποδεικνύει ότι η καινοτομία, οι επιδόσεις, ο premium σχεδιασμός και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια προϊόντων της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.».

ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ SUPERCAR DENZA Z ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ DENZA

Το Goodwood Festival of Speed θα φιλοξενήσει τις παγκόσμιες πρεμιέρες των DENZA Z Coupe και DENZA Z Racing. Τα δύο εντυπωσιακά αμιγώς ηλεκτρικά κουπέ αποτελούν τις νεότερες εκφράσεις της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Pure Emotion”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με το DENZA Z Spider στην έκθεση Auto China 2026 στο Πεκίνο, τον Απρίλιο.

Η έκδοση Coupe μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης με το Spider, το οποίο και αυτό θα βρίσκεται στο χώρο του περιπτέρου. Το σύστημα των τριών ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει τελική ταχύτητα 349 km/h (217 mph), χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση, χάρη στη διάταξη 2+2 καθισμάτων και τον μεγάλο χώρο αποσκευών.

Η έκδοση Racing ακολουθεί μια ακόμη πιο ακραία προσέγγιση, ξεχωρίζοντας κυρίως για το εντυπωσιακό αεροδυναμικό πακέτο από ανθρακονήματα.

Από τα supercars έως τα SUV, η DENZA ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια ιδιαίτερα διευρυμένη γκάμα μοντέλων. Το BAO 5, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση, φιλοδοξεί να αμφισβητήσει τα καθιερωμένα δεδομένα στην premium κατηγορία SUV. Αξιοποιώντας την τεχνολογία DM-o (Dual Mode Off-Road), το νέο μοντέλο συνδυάζει τρεις ηλεκτροκινητήρες με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα, προσφέροντας την άνεση, την αμεσότητα και τον έλεγχο ενός ηλεκτρικού οχήματος, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία που προσφέρει η χρήση βενζίνης.

Η premium πρόταση της DENZA δεν περιορίζεται μόνο στα Z και BAO 5, καθώς η διοργάνωση σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της μάρκας στη βρετανική αγορά. Το Z9GT θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα διατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει το D9 DM-i.

Το υψηλής τεχνολογίας πολυτελές MPV προσφέρει μια εμπειρία «first-class» για όλους τους επιβάτες, διαθέτοντας τη δεύτερη σειρά καθισμάτων με λειτουργία μασάζ και δυνατότητα ανάκλισης πλάτης έως 152 μοίρες, θέρμανση και εξαερισμό σε όλες τις επτά θέσεις, καθώς και χώρο αποσκευών τουλάχιστον 430 λίτρων ακόμη και με όλες τις θέσεις σε χρήση. Το σύστημα κίνησης DM-i προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 209 χιλιόμετρα κατά WLTP, και ισχυρές επιδόσεις με τη διάταξη δύο ηλεκτροκινητήρων απόδοσης 353 ίππων.