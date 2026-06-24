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Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια
Ειδήσεις
19:50 - 24 Ιουν 2026

Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια

Reporter.gr Newsroom
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Σοκ έχει προκαλέσει στο Κουφονήσι ο θάνατος μιας 23χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι είχε βγει το βράδυ της Τρίτης για φαγητό και στη συνέχεια επέστρεψε στο κατάλυμά του. Λίγη ώρα αργότερα, η νεαρή γυναίκα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο αγροτικός γιατρός του νησιού, καθώς και γιατροί που παραθέριζαν στην περιοχή, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης. Παρά τις ενέργειές τους, η 23χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στον Πειραιά, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, με στόχο τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε αιφνίδιο θάνατο.

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