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Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο
Ειδήσεις
13:23 - 23 Ιουν 2026

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησε η τουρκική αστυνομία την Τρίτη (23/6) λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 209 άτομα, υπό την υποψία πως συνδέονται με εξτρεμιστικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του ISIS.  

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συμμετάσχει με άλλους ηγέτες της Βορειοανατολικής συμμαχίας στην Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Όπως υπενθυμίζει το AP, η Τουρκία θα λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή της Συνόδου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διαδηλώσεων και του περιορισμού της πρόσβασης σε δρόμους που οδηγούν σε αεροδρόμια, καθώς και της σφράγισης ολόκληρων περιοχών γύρω από τον χώρο της συνόδου κορυφής και τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν αντιπροσωπείες.

Στο πλαίσιο των έκτακτων επιδρομών ασφαλείας που πραγματοποιούν οι αρχές, τον περασμένο μήνα σε μια πανεθνική επιχείρηση συνελήφθησαν 324 άτομα ως ύποπτα για διασυνδέσεις με το ISIS.

Νωρίς σήμερα το πρωί (23/6), Τούρκοι εισαγγελείς εξέδωσαν εντάλματα κράτησης για 241 υπόπτους και 209 από αυτούς στη συνέχεια συνελήφθησαν σε επιδρομές της αστυνομίας και της χωροφυλακής γύρω από την Αγκυρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του γενικού εισαγγελέα.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν 56 φερόμενοι ως μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και 35 μέλη του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος/Μετώπου, μιας ακροαριστερής ομάδας γνωστής για ένοπλες επιθέσεις και δολοφονίες στην Τουρκία.

Σημειώνεται πως το ISIS έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες θανατηφόρες επιθέσεις στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2017 σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 39 άτομα.

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