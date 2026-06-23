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Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:14 - 23 Ιουν 2026

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street βρέθηκε υπό ισχυρές πιέσεις την Τρίτη (23/6), με τον Nasdaq να καταγράφει βαριές απώλειες άνω του 2%, λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας, κυρίως στον κλάδο των ημιαγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,09% στις 51.665,43 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 1,43% στις 7.365,67 μονάδες και ο Nasdaq κατρακύλησε κατά 2,22% στις 25.587,04 μονάδες.

Παρά το αρνητικό κλίμα, οι βασικοί δείκτες περιόρισαν μέρος των αρχικών απωλειών τους χάρη στην άνοδο τεχνολογικών κολοσσών εκτός του κλάδου των ημιαγωγών, όπως η Microsoft και η Amazon, καθώς και αμυντικών τίτλων όπως οι Walmart, Procter & Gamble και Johnson & Johnson.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα για την IBM, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε κατά 5% μετά την αναβάθμιση της σύστασής της σε «overweight» από τη JPMorgan. Κέρδη κατέγραψαν επίσης οι Sherwin-Williams και Merck & Co..

Οι πιέσεις ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, όταν ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,3%, με βασικό αρνητικό πρωταγωνιστή την Alphabet. Η διόρθωση γρήγορα επεκτάθηκε στις ασιατικές αγορές, με τον νοτιοκορεατικό δείκτη KOSPI να δέχεται ισχυρό πλήγμα.

Η κορυφαία εταιρεία μνημών ημιαγωγών SK Hynix κατέρρευσε περισσότερο από 12%, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές κατοχυρώσεις κερδών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο KOSPI υποχώρησε σχεδόν 10%, ενώ ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έχασε 3,55%, βάζοντας τέλος σε ανοδικό σερί οκτώ συνεδριάσεων.

Στη Wall Street, οι απώλειες στον κλάδο των ημιαγωγών ήταν ακόμη πιο έντονες. Η Micron Technology βυθίστηκε κατά 11%, η Sandisk κατά 12% και η Seagate Technology περισσότερο από 6%.

Παράλληλα, η Intel υποχώρησε κατά 4%, η Advanced Micro Devices (AMD) κατά 5% και η Qualcomm κατά 8%.

Το ETF τεχνολογίας XLK έχασε 3%, ενώ το ETF ημιαγωγών SMH σημείωσε πτώση 6%, επιβεβαιώνοντας τη μαζική αποχώρηση κεφαλαίων από τον κλάδο. Αντίθετα, η SpaceX κινήθηκε ανοδικά κατά 6%.

Η Alphabet συνέχισε να δέχεται πιέσεις, υποχωρώντας εκ νέου μετά τη βουτιά 5% της Δευτέρας, καθώς η αγορά εξακολουθεί να ανησυχεί για την αποχώρηση σημαντικών στελεχών και ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία.

«Οι μεγάλοι κερδισμένοι της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο των πωλήσεων. Δεν θεωρώ ότι είναι ακριβοί, αλλά πρόκειται για υπερσυγκεντρωμένες επενδυτικές θέσεις», σχολίασε ο Andrew Slimmon της Morgan Stanley. Όπως σημείωσε, οι μετοχές που συνδέονται με το AI έχουν μετατραπεί στο αγαπημένο στοίχημα των επενδυτών momentum και, όταν συμβαίνει αυτό, οι απότομες διορθώσεις είναι αναμενόμενες και ενδεχομένως υγιείς για την αγορά.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το Brent υποχώρησε κατά 0,71% στα 76,97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε πτωτικά κατά 0,53% στα 73,50 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 23:19
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