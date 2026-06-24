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Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο
Ειδήσεις
16:47 - 24 Ιουν 2026

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συνεδριάσει σε θέρετρο της Κύπρου στις 30 Ιουνίου, με στόχο την αναπροσαρμογή της στρατηγικής του για τη Γάζα.

Σύμφωνα με το Politico, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της Ε.Ε., οι οποίοι συμμετέχουν στις προετοιμασίες της συνάντησης, επιβεβαίωσαν ότι η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ανατολικής Μεσογείου την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες. Όπως ανέφερε ένας εξ αυτών, στόχος είναι ένα «restart» του εγχειρήματος, καθώς «ο πόλεμος με το Ιράν έχει μετατοπίσει πλήρως το ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες».

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, ενός σώματος Παλαιστινίων τεχνοκρατών που έχει αναλάβει να προετοιμάσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τη Χαμάς, καθώς και στελέχη του γραφείου του Νικολάι Μλαντένοφ, του πρώην Βούλγαρου διπλωμάτη που ορίστηκε από τον Τραμπ ειδικός εκπρόσωπος για τη Γάζα.

Η Κύπρος, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμμετάσχει με καθεστώς παρατηρητή. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Λευκωσία δεν είναι συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης και η συμμετοχή της δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, καθώς η επιλογή της Κύπρου ως τόπου διεξαγωγής έγινε από την εκτελεστική επιτροπή του οργάνου.

Ο Τραμπ δημιούργησε το υπό αμερικανική ηγεσία «Board of Peace» με αποστολή την επίβλεψη της ανοικοδόμησης και της μελλοντικής διακυβέρνησης της Γάζας. Παρότι η πρώτη συνεδρίασή του πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, η πρόοδος υπήρξε περιορισμένη εξαιτίας προβλημάτων χρηματοδότησης, οργανωτικών δυσκολιών και αμφισβητήσεων σχετικά με τη διεθνή και νομική νομιμοποίησή του.

Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει οξεία. Σε πρόσφατο ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και ένας εικονολήπτης του Al Jazeera.

Η σύγκρουση πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ και απήχθησαν 251 όμηροι. Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους Παλαιστινίων, μαζικό εκτοπισμό πληθυσμών και εκτεταμένες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας. Η εκεχειρία που διαμεσολάβησε ο Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025 οδήγησε στην απελευθέρωση των τελευταίων 20 Ισραηλινών ομήρων.

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