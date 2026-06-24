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Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις
Ειδήσεις
16:26 - 24 Ιουν 2026

Μύκονος: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Πέντε συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/6) ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Μύκονο, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.      

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις στο πλαίσιο της επιχείρησης, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Μεταξύ των ουσιών που έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί περιλαμβάνονται κοκαΐνη, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, δισκία ecstasy, καθώς και ακατέργαστη κάνναβη.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένεται η έκδοση νεότερης επίσημης ενημέρωσης από την ΕΛ.ΑΣ. μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οπότε και θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση του κυκλώματος και τα ευρήματα των ερευνών.

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